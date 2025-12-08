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"Слуга народу" Скороход після допиту НАБУ: "Я ніколи ні в кого нічого не вимагала. Це все повна брехня". ВIДЕО

Народна депутатка Ганна Скороход 8 грудня побувала на допиті у НАБУ, де їй повідомили про підозру у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Відео 5 канал

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Після допиту парламентарка заявила журналістам, що справа проти неї - "повна брехня". За її словами, вона "ніколи ні в кого нічого не вимагала" і "не брала жодних грошей".

Скороход підтвердила, що на оприлюдненому НАБУ фрагменті таємного відео справді зображена вона: "Частина відео мені зрозуміла. Там, де я сиджу на дивані - це я. І я не спростовую це. А все інше не відповідає дійсності. І все відео - нарізка", - сказала вона.

На питання журналістів про зміст розмови з відео, депутатка відповіла, що попросила НАБУ надати повну версію. Вона вважає, що після оприлюднення повного запису "справи не буде" і готова надати матеріали, якщо дозволить слідчий.

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Підозра Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

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Автор: 

НАБУ (5751) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
+16
Вірим звичайно, як слуга уродів може брихати як собака.
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08.12.2025 14:00 Відповісти
+16
Аж я поверил, но это не точно

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08.12.2025 14:02 Відповісти
+12
Нагла хабалка. Добре, що плівки не горять.
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08.12.2025 14:10 Відповісти

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