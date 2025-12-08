"Слуга народу" Скороход після допиту НАБУ: "Я ніколи ні в кого нічого не вимагала. Це все повна брехня". ВIДЕО

Народна депутатка Ганна Скороход 8 грудня побувала на допиті у НАБУ, де їй повідомили про підозру у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Відео 5 канал

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Після допиту парламентарка заявила журналістам, що справа проти неї - "повна брехня". За її словами, вона "ніколи ні в кого нічого не вимагала" і "не брала жодних грошей".

Скороход підтвердила, що на оприлюдненому НАБУ фрагменті таємного відео справді зображена вона: "Частина відео мені зрозуміла. Там, де я сиджу на дивані - це я. І я не спростовую це. А все інше не відповідає дійсності. І все відео - нарізка", - сказала вона.

На питання журналістів про зміст розмови з відео, депутатка відповіла, що попросила НАБУ надати повну версію. Вона вважає, що після оприлюднення повного запису "справи не буде" і готова надати матеріали, якщо дозволить слідчий.

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Підозра Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

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