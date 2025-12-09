"Слуга народу" Скороход у суді: "Мене обіср#ли на всю країну". ФОТО

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

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Перед початком засідання, Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що проситиме запобіжний захід у вигляді застави для народної депутатки.

Прокурор просив суд зробити засідання закритим, бо, мовляв, відкритий формат може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та особистих даних приватної особи.

Сторона захисту категорично заперечувала. Адвокат Скороход заявив, що "всі і так розуміють, про кого йдеться". Щодо розголошення таємниці досудового розслідування, він нагадав: правоохоронці повідомили про обшуки в депутатки ще до їх закінчення. Сама ж Скороход заявила, що її "обіср#ли на всю країну".

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Суд відмовив у проведенні закритого засідання — не бачить підстав. Але зробив зауваження, що Скороход вжила "гаряче слівце". А втім, коли прокурор зачитував матеріали, депутатка знову вилаялася.

Прокурор заявив про можливі ризики знищення доказів і впливу на свідків, втечі депутатки за кордон або переховуватися через серйозність обвинувачень.

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Справа нардепки Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

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