"Слуга народу" Скороход вважає підозру необґрунтованою: "Гроші не брала. Я по природі така"

Народна депутатка Анна Скороход, яку звинувачують у створенні злочинної групи та вимаганні хабаря у 250 тисяч доларів, назвала підозру "необґрунтованою".

Про це вона заявила у суді під час обрання запобіжного заходу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

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Заяви Скороход у суді

Депутатка Скороход називає підозру необґрунтованою і переконує, що гроші не брала: "Я по природі така".

Вона каже, що їй "10 разів пропонували віддячити й всі були послані далеко".

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Крім того, Скороход просить суд, щоб не обмежували її рух по Україні, оскільки вона часто їздить на фронт.

Також нардепка згадала про незакритий кредит і пообіцяла, що нікуди не дінеться: "Хочу, щоб тут жили мої діти".

Депутатка додає, що у її ужгородській квартирі безкоштовно проживають переселенці. У іншій квартирі також проживають переселенці.

Прокурор САП просить обрати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10,6 млн грн. Захист назвав такий розмір застави "непомірним".

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Справа нардепки Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

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