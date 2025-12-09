"Слуга народу" Скороход вважає підозру необґрунтованою: "Гроші не брала. Я по природі така"
Народна депутатка Анна Скороход, яку звинувачують у створенні злочинної групи та вимаганні хабаря у 250 тисяч доларів, назвала підозру "необґрунтованою".
Про це вона заявила у суді під час обрання запобіжного заходу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.
Заяви Скороход у суді
Депутатка Скороход називає підозру необґрунтованою і переконує, що гроші не брала: "Я по природі така".
Вона каже, що їй "10 разів пропонували віддячити й всі були послані далеко".
Крім того, Скороход просить суд, щоб не обмежували її рух по Україні, оскільки вона часто їздить на фронт.
Також нардепка згадала про незакритий кредит і пообіцяла, що нікуди не дінеться: "Хочу, щоб тут жили мої діти".
Депутатка додає, що у її ужгородській квартирі безкоштовно проживають переселенці. У іншій квартирі також проживають переселенці.
Прокурор САП просить обрати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10,6 млн грн. Захист назвав такий розмір застави "непомірним".
Справа нардепки Скороход
- Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
- На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
- 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
- Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
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