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Новини Підозра Скороход
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"Слуга народу" Скороход вважає підозру необґрунтованою: "Гроші не брала. Я по природі така"

Скороход у суді

Народна депутатка Анна Скороход, яку звинувачують у створенні злочинної групи та вимаганні хабаря у 250 тисяч доларів, назвала підозру "необґрунтованою".

Про це вона заявила у суді під час обрання запобіжного заходу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

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Заяви Скороход у суді

Депутатка Скороход називає підозру необґрунтованою і переконує, що гроші не брала: "Я по природі така".

Вона каже, що їй "10 разів пропонували віддячити й всі були послані далеко".

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Крім того, Скороход просить суд, щоб не обмежували її рух по Україні, оскільки вона часто їздить на фронт.

Також нардепка згадала про незакритий кредит і пообіцяла, що нікуди не дінеться: "Хочу, щоб тут жили мої діти".

Депутатка додає, що у її ужгородській квартирі безкоштовно проживають переселенці. У іншій квартирі також проживають переселенці.

Прокурор САП просить обрати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10,6 млн грн. Захист назвав такий розмір застави "непомірним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні "слузі народу" Скороход обиратимуть запобіжний захід. САП проситиме про заставу

Справа нардепки Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічнику "слуги народу" Скороход призначено запобіжний захід - 1,5 млн грн застави

Автор: 

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Топ коментарі
+24
ти по природі кончена тварь.
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09.12.2025 19:56 Відповісти
+18
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09.12.2025 19:59 Відповісти
+14
Та прямо мати Тереза, мля...
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09.12.2025 19:57 Відповісти

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