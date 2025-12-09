Сьогодні "слузі народу" Скороход обиратимуть запобіжний захід. САП проситиме про заставу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу для народної депутатки Анни Скороход у вигляді застави. Її підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за включення конкурентної компанії до санкційного списку РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у коментарі "Українській правді".

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Що кажуть у САП?

Як зазначається, засідання з обрання запобіжного заходу має відбутись у вівторок 9 грудня. Початок - о 16:45.

Суму застави у прокуратурі не озвучили.

Позиція Скороход

Сама нардепка зазначила у Facebook отримала клопотання від НАБУ про заставу. Скороход заявила, що має намір у суді довести, що справа щодо неї "сфабрикована".

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Справа нардепки Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

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