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Новини Підозра Скороход
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Сьогодні "слузі народу" Скороход обиратимуть запобіжний захід. САП проситиме про заставу

Суд у справі Анни Скороход

Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу для народної депутатки Анни Скороход у вигляді застави. Її підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за включення конкурентної компанії до санкційного списку РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у коментарі "Українській правді".

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Що кажуть у САП?

Як зазначається, засідання з обрання запобіжного заходу має відбутись у вівторок 9 грудня. Початок - о 16:45.

Суму застави у прокуратурі не озвучили.

Позиція Скороход

Сама нардепка зазначила у Facebook отримала клопотання від НАБУ про заставу. Скороход заявила, що має намір у суді довести, що справа щодо неї "сфабрикована".

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Справа нардепки Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

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Автор: 

САП (2620) запобіжний захід (679) Скороход Анна (69)
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Топ коментарі
+7
Застава-баночка джина.
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09.12.2025 12:51 Відповісти
+7
Звідкіля у неї гроші?? Вона,що" джин з баночки"?? Вона ж тільки може замовити,щоб ви....ли!!! А взагалі треба і цю справу засекретити,щоб "нарід" не дізнався скільки сотен мільонів внесуть "невідомі" фірми за звільнення!!! Про Єрмака ось навіть не гугу....
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09.12.2025 12:57 Відповісти
+7
Під час війни за корупцію, непровпмірну вигоду чи крадіжку у великих розмірах має бути вища міра покарання- смертна кара та конфіскація майна! Інакше країна розвалиться з середини.
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09.12.2025 13:32 Відповісти

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