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Сьогодні "слузі народу" Скороход обиратимуть запобіжний захід. САП проситиме про заставу
Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу для народної депутатки Анни Скороход у вигляді застави. Її підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за включення конкурентної компанії до санкційного списку РНБО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП у коментарі "Українській правді".
Що кажуть у САП?
Як зазначається, засідання з обрання запобіжного заходу має відбутись у вівторок 9 грудня. Початок - о 16:45.
Суму застави у прокуратурі не озвучили.
Позиція Скороход
Сама нардепка зазначила у Facebook отримала клопотання від НАБУ про заставу. Скороход заявила, що має намір у суді довести, що справа щодо неї "сфабрикована".
Справа нардепки Скороход
- Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
- На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
- 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
- Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
Топ коментарі
+7 Gary Grant
показати весь коментар09.12.2025 12:51 Відповісти Посилання
+7 Віталій #613985
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+7 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар09.12.2025 13:32 Відповісти Посилання
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