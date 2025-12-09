РУС
Сегодня "слуге народа" Скороход будут выбирать меру пресечения. САП будет просить о залоге

Суд по делу Анны Скороход

Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для народного депутата Анны Скороход в виде залога. Ее подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за включение конкурентной компании в санкционный список СНБО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба САП в комментарии "Украинской правде".

Что говорят в САП?

Как отмечается, заседание по избранию меры пресечения должно состояться во вторник, 9 декабря. Начало - в 16:45.

Сумму залога в прокуратуре не озвучили.

Позиция Скороход

Сама нардеп отметила в Facebook, что получила ходатайство от НАБУ о залоге. Скороход заявила, что намерена в суде доказать, что дело в отношении нее "сфабриковано".

Дело нардепа Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепке и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

