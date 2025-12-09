"Слуга народа" Скороход считает подозрение необоснованным: "Деньги не брала. Я по природе такая"
Народный депутат Анна Скороход, которую обвиняют в создании преступной группы и вымогательстве взятки в 250 тысяч долларов, назвала подозрение "необоснованным".
Об этом она заявила в суде во время избрания меры пресечения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.
Заявления Скороход в суде
Депутат Скороход называет подозрение необоснованным и убеждает, что деньги не брала: "Я по природе такая".
Она говорит, что ей "10 раз предлагали отблагодарить и все были посланы далеко".
Кроме того, Скороход просит суд не ограничивать ее передвижение по Украине, поскольку она часто ездит на фронт.
Также нардеп упомянула о незакрытом кредите и пообещала, что никуда не денется: "Хочу, чтобы здесь жили мои дети".
Депутат добавляет, что в ее ужгородской квартире бесплатно проживают переселенцы. В другой квартире также проживают переселенцы.
Прокурор САП просит избрать меру пресечения в виде залога в размере почти 10,6 млн грн. Защита назвала такой размер залога "несоразмерным".
Дело нардепа Скороход
- Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
- На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
поки що в турне!
йде на громадянське збурення на угоду Трмапу й хйлу
ту все про цю групу , котра своїми голосами складає на зараз ПРАВЛЯЧУ КОАЛІЦІЮ У ВР - вовці просто здець якщо він не отямиться
- 500 грн за метр
-відріжте мені 2 метри , дякую!
- а тепер поріжте на два рівних відрізки, дякую!
- а тепер кожен на чотири...
- ви що глузду з"їхали ?
Так, в мене й довідка є !
Хоча може і взяти!
Скорохід перша, що заявила про 5000 дол. в конвертах для зелених нардепів щомісячно. ЇЇ за це і викинули з фракції ще у 2019му