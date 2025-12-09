РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10815 посетителей онлайн
Новости Подозрение Скороход
2 461 39

"Слуга народа" Скороход считает подозрение необоснованным: "Деньги не брала. Я по природе такая"

Скороход в суде

Народный депутат Анна Скороход, которую обвиняют в создании преступной группы и вымогательстве взятки в 250 тысяч долларов, назвала подозрение "необоснованным".

Об этом она заявила в суде во время избрания меры пресечения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявления Скороход в суде

Депутат Скороход называет подозрение необоснованным и убеждает, что деньги не брала: "Я по природе такая".

Она говорит, что ей "10 раз предлагали отблагодарить и все были посланы далеко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Скороход в суде: "Меня обоср#ли на всю страну". ФОТО

Кроме того, Скороход просит суд не ограничивать ее передвижение по Украине, поскольку она часто ездит на фронт.

Также нардеп упомянула о незакрытом кредите и пообещала, что никуда не денется: "Хочу, чтобы здесь жили мои дети".

Депутат добавляет, что в ее ужгородской квартире бесплатно проживают переселенцы. В другой квартире также проживают переселенцы.

Прокурор САП просит избрать меру пресечения в виде залога в размере почти 10,6 млн грн. Защита назвала такой размер залога "несоразмерным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня "слуге народа" Скороход будут выбирать меру пресечения. САП будет просить о залоге

Дело нардепа Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощнику "слуги народа" Скороход назначена мера пресечения - 1,5 млн грн залога

Автор: 

взятка (6264) Скороход Ольга (308) мера пресечения (571) Центр противодействия коррупции (292) подозрение (609)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
ти по природі кончена тварь.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:56 Ответить
+17
показать весь комментарий
09.12.2025 19:59 Ответить
+9
ця актриса чим яскравіше курвитимиться , тим більше клопоту завдасть тим, хто справді за нею стоїть - вона ж ЧЛЕНКИНЯ ГРУПИ ЗАМАЙБАХ у ВР
показать весь комментарий
09.12.2025 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти по природі кончена тварь.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:56 Ответить
суддя повинен був взяти самовідвід, якщо побачив, що вона в червоному прийшла....
показать весь комментарий
09.12.2025 20:03 Ответить
в неї є криша

показать весь комментарий
09.12.2025 20:07 Ответить
дах там уже поїхав...
поки що в турне!
показать весь комментарий
09.12.2025 20:08 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 20:10 Ответить
не зміг втриматься від абьюзу- Аня Скоро ходка
показать весь комментарий
09.12.2025 20:12 Ответить
а на мисливському жаргоні - Аня Куро патка
показать весь комментарий
09.12.2025 20:15 Ответить
а на військовому- Анька сзчешніця
показать весь комментарий
09.12.2025 20:18 Ответить
разом із Василем Іваничем Чапаєвим пішли чи окремо?
показать весь комментарий
09.12.2025 20:20 Ответить
на малєньком плату......
показать весь комментарий
09.12.2025 20:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ysBOdjcTLyI https://www.youtube.com/watch?v=❗️Зеленський оголошує вибори | Віталій Портников

йде на громадянське збурення на угоду Трмапу й хйлу
показать весь комментарий
09.12.2025 21:41 Ответить
ця актриса чим яскравіше курвитимиться , тим більше клопоту завдасть тим, хто справді за нею стоїть - вона ж ЧЛЕНКИНЯ ГРУПИ ЗАМАЙБАХ у ВР
показать весь комментарий
09.12.2025 19:56 Ответить
https://obrantsi.ua/factions?slug=partiia-za-*********

ту все про цю групу , котра своїми голосами складає на зараз ПРАВЛЯЧУ КОАЛІЦІЮ У ВР - вовці просто здець якщо він не отямиться
показать весь комментарий
09.12.2025 20:01 Ответить
Та прямо мати Тереза, мля...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:57 Ответить
Це ще Безуглу не пов'язали.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:31 Ответить
Там вже є висновок, - не підсудна.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:06 Ответить
й справочка є- вона аутистка ( Червінському вірю)
показать весь комментарий
09.12.2025 21:43 Ответить
-пане продавець скільки коштує метр цієї шикарної тканини?
- 500 грн за метр
-відріжте мені 2 метри , дякую!
...
- а тепер поріжте на два рівних відрізки, дякую!
....
- а тепер кожен на чотири...
- ви що глузду з"їхали ?
Так, в мене й довідка є !
показать весь комментарий
09.12.2025 21:50 Ответить
ну якщо у неї тільки дві квартири і більше не знайшли, то мабуть не крала і хабарів багато не брала.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:57 Ответить
і в веровній зраді таких, як ця брехлива курва-кожен перший.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:57 Ответить
По природі вона повинна давати а не брати!
Хоча може і взяти!
показать весь комментарий
09.12.2025 19:59 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 19:59 Ответить
- Я не такая, я жду трамвая.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:00 Ответить
По природі клептократка, дурепа і просто дебілка, ще й обісралося на всю країну, позорище.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:01 Ответить
А, якщо томіком Толстого да по мармизі...
показать весь комментарий
09.12.2025 20:02 Ответить
ну думаю що порозумнішає нарешті.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:04 Ответить
Виявляється вона ще і "диво природи"? )
показать весь комментарий
09.12.2025 20:04 Ответить
В коментах тупi довбогрьоби.бидло
показать весь комментарий
09.12.2025 20:07 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 20:10 Ответить
Я не такая, я жду трамвая!
показать весь комментарий
09.12.2025 20:11 Ответить
В неї аляргія на гроші з дитинства..Дідна бідна дрянька мала..
показать весь комментарий
09.12.2025 20:13 Ответить
Природа на мені віддихає - Скороход
показать весь комментарий
09.12.2025 20:24 Ответить
Без наказания грош цена этим арестам. Коррупция будет только процветать. Надо дать реальный срок Скороход!
показать весь комментарий
09.12.2025 20:30 Ответить
вас серед зелених-всі КЛОУНИ Насмішила, ну прям-свята
показать весь комментарий
09.12.2025 20:39 Ответить
Гниди! Кому ви вірите??!! Ви, гниди, по собі судете!!!!

Скорохід перша, що заявила про 5000 дол. в конвертах для зелених нардепів щомісячно. ЇЇ за це і викинули з фракції ще у 2019му
показать весь комментарий
09.12.2025 20:45 Ответить
"Я беру але не гроші і)і не лиш в руки)"))))
показать весь комментарий
09.12.2025 20:47 Ответить
Скороход -первоход )))
показать весь комментарий
09.12.2025 21:08 Ответить
чим закінчилось?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:16 Ответить
Ага, на укрнет є інфа "https://regionews.ua/ukr/news/ukraine/1765306245-za-narodnu-deputatku-annu-skorohod-vnesli-ponad-3-mln-grn-zastavi За Г.Скороход внесли 3 млн 28 тисяч гривень застави".
показать весь комментарий
09.12.2025 21:22 Ответить
 
 