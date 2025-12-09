"Слуга народа" Скороход считает подозрение необоснованным: "Деньги не брала. Я по природе такая"

Народный депутат Анна Скороход, которую обвиняют в создании преступной группы и вымогательстве взятки в 250 тысяч долларов, назвала подозрение "необоснованным".

Об этом она заявила в суде во время избрания меры пресечения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Заявления Скороход в суде

Депутат Скороход называет подозрение необоснованным и убеждает, что деньги не брала: "Я по природе такая".

Она говорит, что ей "10 раз предлагали отблагодарить и все были посланы далеко".

Кроме того, Скороход просит суд не ограничивать ее передвижение по Украине, поскольку она часто ездит на фронт.

Также нардеп упомянула о незакрытом кредите и пообещала, что никуда не денется: "Хочу, чтобы здесь жили мои дети".

Депутат добавляет, что в ее ужгородской квартире бесплатно проживают переселенцы. В другой квартире также проживают переселенцы.

Прокурор САП просит избрать меру пресечения в виде залога в размере почти 10,6 млн грн. Защита назвала такой размер залога "несоразмерным".

Дело нардепа Скороход

Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.

На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".

5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

