Цензор.НЕТ
5 360 51

"Слуга народа" Скороход в суде: "Меня обоср#ли на всю страну". ФОТО

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения народному депутату Анне Скороход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Скороход в суде

Перед началом заседания Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что будет просить меру пресечения в виде залога для народного депутата.

Прокурор просил суд сделать заседание закрытым, потому что, мол, открытый формат может привести к разглашению тайны досудебного расследования и личных данных частного лица. 

Сторона защиты категорически возражала. Адвокат Скороход заявил, что "все и так понимают, о ком идет речь". Относительно разглашения тайны досудебного расследования, он напомнил: правоохранители сообщили об обысках у депутата еще до их окончания. Сама же Скороход заявила, что ее "обср#ли на всю страну".

Скороход в суде

Читайте также: "Слуга народа" Скороход после допроса НАБУ: "Я никогда ни у кого ничего не требовала. Это все полная ложь". ВИДЕО

Суд отказал в проведении закрытого заседания — не видит оснований. Но сделал замечание, что Скороход употребила "горячее словечко". Впрочем, когда прокурор зачитывал материалы, депутат снова выругалась.

Скороход в суде

Прокурор заявил о возможных рисках уничтожения доказательств и влияния на свидетелей, бегства депутата за границу или укрывательства из-за серьезности обвинений.

Читайте: "Слуга народа" Скороход обвинила НАБУ в публикации фейковых фото: "Это не моя кухня и не мои деньги". ФОТО

Дело нардепа Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Скороход требует взятку в $250 тыс: "Я тут что, бл#дь, баночка джина? Могу нанять пацанов – в переулке в##бут". ВИДЕО

САП (2373) Антикоррупционный суд (1327) мера пресечения (571) Скороход Анна (59)
