"Слуга народа" Скороход в суде: "Меня обоср#ли на всю страну". ФОТО
Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения народному депутату Анне Скороход.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Перед началом заседания Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что будет просить меру пресечения в виде залога для народного депутата.
Прокурор просил суд сделать заседание закрытым, потому что, мол, открытый формат может привести к разглашению тайны досудебного расследования и личных данных частного лица.
Сторона защиты категорически возражала. Адвокат Скороход заявил, что "все и так понимают, о ком идет речь". Относительно разглашения тайны досудебного расследования, он напомнил: правоохранители сообщили об обысках у депутата еще до их окончания. Сама же Скороход заявила, что ее "обср#ли на всю страну".
Суд отказал в проведении закрытого заседания — не видит оснований. Но сделал замечание, что Скороход употребила "горячее словечко". Впрочем, когда прокурор зачитывал материалы, депутат снова выругалась.
Прокурор заявил о возможных рисках уничтожения доказательств и влияния на свидетелей, бегства депутата за границу или укрывательства из-за серьезности обвинений.
Дело нардепа Скороход
- Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
- На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
- 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
- Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
