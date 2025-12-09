ВАКС призначив "слузі народу" Скороход запобіжний захід - 3 млн грн застави
Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Прокурор просив суд визначити запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 10,5 млн грн.
Адвокат Скороход повідомив, що заставу за нардепку ще не внесли, адже одразу після засідання суду немає можливості провести оплату. Рішення щодо внесення застави вирішуватимуть 10 грудня.
Справа нардепки Скороход
- Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
- На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
- 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
- Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
- 7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.
- 8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.
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Гражданским мужем Анны Скороход был нардеп Антон Поляков, который в 2019 году заявлял, что его убийство заказал нардеп Валерий Давиденко. Полякову об этом сообщил «высокий чин из МВД», о чем Поляков сообщил Зеленскому и было открыто уголовное дело
через полгода - в мае 2020 года Давиденко был найден застреленным
Поляков был найден отравленным в октябре 2021
Подробней:
Давиденко владел мощной черниговской агрофирмой ТОВ "СП «Агродім», где его партнером был Бедриківський Олександр Володимирович, отец которого - Бедриківський Володимир Володимирович был 1-м замом МВД и начальником УБОПа в 2008-10 гг. Агрофирму настойчиво пытался откупить Веревский, что ему и удалось после смерти Давиденко
Другая ветка:
В 2009 году киллеры убили Шабаба Алояна главу общины езидов, владельца ТЦ 4Room. В киевской квартире Алояна был прописан Уважаемый Захарий Калашов (шакро молодой), который на момент убийства сидел в Испании, поэтому на разборки приезжал Аслан Усоян (дед хасан), которого завернули в Борисполе
Главой общины езидов стал Суто Мамоян
В рамках расследования убийства Алояна на имя заместителя начальника УБОП Бедриківського поступил рапорт о том, что сын убитого Алояна - Артур за $150 тыс заказал убийство Суто Мамояна человеку по имени Джамбулатов Руслан Адамович (см. скрин рапорта в комментариях)
«заказ» предупредили, хотя злые языки утверждали, что 1-й зам МВД - Бедриківський просто положил глаз на ТЦ 4Room и таким образом уторговывал семью Алояна
Неудавшийся киллер Руслан Джамбулатов - помощник Анны Скороход, провел последние часы с Антоном Поляковым перед его смертью в 2021
Весной 2024 освободили Калашова (шакро) близкого убитому Алояну
в ноябре 2024 брат Суто Мамояна, возглавивший общину езидов вместо Алояна, погиб в ДТП
Джамбулатов фигурирует в делах и Алояна и Полякова
Бедриківський через Джамбулатова связан с делом Алояна
Бедриківський как партнер убитого Давиденко, мог быть связан и с делом Полякова, которого якобы «заказал» Давиденко
Брат Руслана Джамбулатова - Рустам «владелец» огромного количества бизнесов и недвижимости, санкционирован как криминальный авторитет. Связан с правоохранителями типа Кудрявцева, Яремы, Купранцв и помельче типа Петрашкина илм Чибисова. Рустам был оформлен помощником Полякова (то ли крыша то ли конвой от погон)
Анна Скороход стала нардепом на 93 округе в Киевской обл с подачи Александра Онищенко (ака конюх). Онищенко беглец от правосудия по газовому делу НАБУ, санкционирован США по антибайденскому делу Деркача-Дубинского-Портнова. В США Скороход лоббирует Сэм Кислин (рашн-мафия, TWG, «друг» Трампа и Джулиани, путиносос). Онищенко «уступил» Кислину ОВГЗ из пула януковича на $20 млн. В Украине Кислин дружит не только с Дубинским и Скороход, но и с Оленой Думой (руководила АРМА от Миндича)