ВАКС призначив "слузі народу" Скороход запобіжний захід - 3 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Прокурор просив суд визначити запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 10,5 млн грн.

Адвокат Скороход повідомив, що заставу за нардепку ще не внесли, адже одразу після засідання суду немає можливості провести оплату. Рішення щодо внесення застави вирішуватимуть 10 грудня.

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Справа нардепки Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.

8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.

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