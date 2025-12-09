РУС
ВАКС назначил "слуге народа" Скороход меру пресечения - 3 млн грн залога

нардеп Скороход на заседании ВАКС

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллионов 28 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Прокурор просил суд определить меру пресечения в виде залога в размере более 10,5 млн грн.

Адвокат Скороход сообщил, что залог за нардепа еще не внесен, ведь сразу после заседания суда нет возможности произвести оплату. Решение о внесении залога будет принято 10 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Скороход считает подозрение необоснованным: "Деньги не брала. Я по природе такая"

Дело нардепа Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
  • 7 декабря сообщнику Скороход в этом деле избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн 542 тыс. грн залога.
  • 8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде 1,514 млн грн залога.

Читайте также: "Слуга народа" Скороход в суде: "Меня обоср#ли на всю страну". ФОТО

Антикоррупционный суд (1327) мера пресечения (571) Скороход Анна (59)
Топ комментарии
+6
250 тысяч баксов в плюсе, 70 тысяч в минусе - отличный гэшефт за торговлю решениями СНБО.
09.12.2025 22:11 Ответить
+3
Смерть и Скороход

Гражданским мужем Анны Скороход был нардеп Антон Поляков, который в 2019 году заявлял, что его убийство заказал нардеп Валерий Давиденко. Полякову об этом сообщил «высокий чин из МВД», о чем Поляков сообщил Зеленскому и было открыто уголовное дело

через полгода - в мае 2020 года Давиденко был найден застреленным

Поляков был найден отравленным в октябре 2021

Подробней:

Давиденко владел мощной черниговской агрофирмой ТОВ "СП «Агродім», где его партнером был Бедриківський Олександр Володимирович, отец которого - Бедриківський Володимир Володимирович был 1-м замом МВД и начальником УБОПа в 2008-10 гг. Агрофирму настойчиво пытался откупить Веревский, что ему и удалось после смерти Давиденко

Другая ветка:

В 2009 году киллеры убили Шабаба Алояна главу общины езидов, владельца ТЦ 4Room. В киевской квартире Алояна был прописан Уважаемый Захарий Калашов (шакро молодой), который на момент убийства сидел в Испании, поэтому на разборки приезжал Аслан Усоян (дед хасан), которого завернули в Борисполе

Главой общины езидов стал Суто Мамоян

В рамках расследования убийства Алояна на имя заместителя начальника УБОП Бедриківського поступил рапорт о том, что сын убитого Алояна - Артур за $150 тыс заказал убийство Суто Мамояна человеку по имени Джамбулатов Руслан Адамович (см. скрин рапорта в комментариях)

«заказ» предупредили, хотя злые языки утверждали, что 1-й зам МВД - Бедриківський просто положил глаз на ТЦ 4Room и таким образом уторговывал семью Алояна

Неудавшийся киллер Руслан Джамбулатов - помощник Анны Скороход, провел последние часы с Антоном Поляковым перед его смертью в 2021

Весной 2024 освободили Калашова (шакро) близкого убитому Алояну

в ноябре 2024 брат Суто Мамояна, возглавивший общину езидов вместо Алояна, погиб в ДТП

Джамбулатов фигурирует в делах и Алояна и Полякова

Бедриківський через Джамбулатова связан с делом Алояна

Бедриківський как партнер убитого Давиденко, мог быть связан и с делом Полякова, которого якобы «заказал» Давиденко

Брат Руслана Джамбулатова - Рустам «владелец» огромного количества бизнесов и недвижимости, санкционирован как криминальный авторитет. Связан с правоохранителями типа Кудрявцева, Яремы, Купранцв и помельче типа Петрашкина илм Чибисова. Рустам был оформлен помощником Полякова (то ли крыша то ли конвой от погон)

Анна Скороход стала нардепом на 93 округе в Киевской обл с подачи Александра Онищенко (ака конюх). Онищенко беглец от правосудия по газовому делу НАБУ, санкционирован США по антибайденскому делу Деркача-Дубинского-Портнова. В США Скороход лоббирует Сэм Кислин (рашн-мафия, TWG, «друг» Трампа и Джулиани, путиносос). Онищенко «уступил» Кислину ОВГЗ из пула януковича на $20 млн. В Украине Кислин дружит не только с Дубинским и Скороход, но и с Оленой Думой (руководила АРМА от Миндича)
09.12.2025 22:14 Ответить
+3
Вже внесли
далі все по накатаній
с*ка, хоч би одного наказали… просто пздц якийсь🤬
09.12.2025 22:15 Ответить
