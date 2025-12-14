За нардепа Скороход "третьи лица" внесли залог более чем в 3 млн гривен

За народного депутата Анну Скороход внесли залог в три миллиона 28 тысяч гривен. Она вышла с электронным браслетом контроля.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил адвокат парламентария Олег Бургела

Кто внес залог

Как рассказал адвокат, залог внесли "третьи лица" 12 декабря после обеда.

Он не уточнил, о ком именно идет речь, однако сказал, что внесенные деньги "не нардепа".

Сама же Скороход ранее в суде отмечала, что не имеет таких денег.

Сейчас депутат находится в Киеве с электронным браслетом. Адвокат Бургела сообщил, что уже обжаловал меру пресечения: защита просит суд уменьшить сумму залога и снять средство контроля.

"Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине", - сказал адвокат парламентария.

Бурлега добавил, что 15 декабря в Высшем антикоррупционном суде состоится заседание, где будут рассматриваться арест имущества депутата.

Дело нардепа Скороход

Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи нардепу и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.

На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".

5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

