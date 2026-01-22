Безпілотники 7-го корпусу ДШВ ліквідували майже пів тисячі окупантів за другу декаду січня

Військові Координаційного центру безпілотних систем 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ за період з 10 по 20 січня ліквідували або поранили 471 російського окупанта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 7 корпус ШР ДШВ.

За цей період також знищено або пошкоджено:

  • 13 одиниць бронетехніки та артилерійських систем;

  • 54 вантажні і легкові автомобілі;

  • 31 квадроцикл та мотоцикл;

  • 5 наземних роботизованих комплексів;

  • 320 укриттів противника.

Начальник управління безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ майор Ігор Богдан зазначив, що робота центру забезпечує єдині стандарти застосування безпілотних підрозділів, безперервний обмін даними та спільну аналітику. За його словами, така форма управління БпС у смузі оборони чи наступу є наразі найдоцільнішою.

