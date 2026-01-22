Безпілотники 7-го корпусу ДШВ ліквідували майже пів тисячі окупантів за другу декаду січня

Військові Координаційного центру безпілотних систем 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ за період з 10 по 20 січня ліквідували або поранили 471 російського окупанта.

За цей період також знищено або пошкоджено:

13 одиниць бронетехніки та артилерійських систем;

54 вантажні і легкові автомобілі;

31 квадроцикл та мотоцикл;

5 наземних роботизованих комплексів;

320 укриттів противника.

Начальник управління безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ майор Ігор Богдан зазначив, що робота центру забезпечує єдині стандарти застосування безпілотних підрозділів, безперервний обмін даними та спільну аналітику. За його словами, така форма управління БпС у смузі оборони чи наступу є наразі найдоцільнішою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Скороход закликала не вбивати росіян, а закінчити війну і забрати з фронту українських військовослужбовців. ВIДЕО