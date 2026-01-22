Безпілотники 7-го корпусу ДШВ ліквідували майже пів тисячі окупантів за другу декаду січня
Військові Координаційного центру безпілотних систем 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ за період з 10 по 20 січня ліквідували або поранили 471 російського окупанта.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 7 корпус ШР ДШВ.
За цей період також знищено або пошкоджено:
13 одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
54 вантажні і легкові автомобілі;
31 квадроцикл та мотоцикл;
5 наземних роботизованих комплексів;
320 укриттів противника.
Начальник управління безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ майор Ігор Богдан зазначив, що робота центру забезпечує єдині стандарти застосування безпілотних підрозділів, безперервний обмін даними та спільну аналітику. За його словами, така форма управління БпС у смузі оборони чи наступу є наразі найдоцільнішою.
