Пилоты 59-й бригады обнаружили и уничтожили пункт управления наземными роботами ВС РФ

Украинские защитники поразили пункт управления наземными роботами ВС РФ в заброшенном здании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 1-го батальона 59-й бригады Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили вражеский пункт во время возвращения НРК в свое место дислокации.

По данным бойцов, на роботов загружали боеприпасы, поэтому после попадания украинского FPV-дрона произошла детонация и здание взорвалось.

Кадры опубликованы в соцсетях.

