Пилоты 59-й бригады обнаружили и уничтожили пункт управления наземными роботами ВС РФ
Украинские защитники поразили пункт управления наземными роботами ВС РФ в заброшенном здании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 1-го батальона 59-й бригады Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили вражеский пункт во время возвращения НРК в свое место дислокации.
По данным бойцов, на роботов загружали боеприпасы, поэтому после попадания украинского FPV-дрона произошла детонация и здание взорвалось.
Кадры опубликованы в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль