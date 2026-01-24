Воїни SIGNUM 53-ї бригади знищили укриття російських пілотів БпЛА
Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади завдали ударів дронами по ворожому укритті російських пілотів БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після першого влучання безпілотника зі схованки вибігло двоє окупантів, проте одного з них було одразу уражено.
Наступний дрон влетів у вхід укриття та знищив його разом із технікою всередині.
Кадри бойової роботи українських захисників на Лиманському напрямку.
- Також повідомлялося, що бійці SIGNUM "приземлили" 12 ворожих безпілотників на Лиманському напрямку.
