Воїни SIGNUM 53-ї бригади знищили укриття російських пілотів БпЛА

Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади завдали ударів дронами по ворожому укритті російських пілотів БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після першого влучання безпілотника зі схованки вибігло двоє окупантів, проте одного з них було одразу уражено.

Наступний дрон влетів у вхід укриття та знищив його разом із технікою всередині.

Кадри бойової роботи українських захисників на Лиманському напрямку.

Також повідомлялося, що бійці SIGNUM "приземлили" 12 ворожих безпілотників на Лиманському напрямку.

