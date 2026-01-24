Воїни SIGNUM 53-ї бригади знищили укриття російських пілотів БпЛА

Пілоти батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади завдали ударів дронами по ворожому укритті російських пілотів БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після першого влучання безпілотника зі схованки вибігло двоє окупантів, проте одного з них було одразу уражено.

Наступний дрон влетів у вхід укриття та знищив його разом із технікою всередині.

Кадри бойової роботи українських захисників на Лиманському напрямку.

армія рф знищення 53 окрема механізована бригада дрони Лиман
добре
24.01.2026 15:24 Відповісти
Я давно говорю, що не потрібно добивати тяжких кацапуль, нехай подихають і менший розхід дронів.
24.01.2026 15:29 Відповісти
Правильно, що не стали витрачати дрон не недобитка! Здохло в муках, і дрон витратили куди треба!
25.01.2026 06:48 Відповісти
 
 