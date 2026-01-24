Воины SIGNUM 53-й бригады уничтожили укрытия российских пилотов БПЛА
Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады нанесли удары дронами по вражескому укрытию российских пилотов БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после первого попадания беспилотника из укрытия выбежали двое оккупантов, однако один из них был сразу поражен.
Следующий дрон влетел во вход укрытия и уничтожил его вместе с техникой внутри.
Кадры боевой работы украинских защитников на Лиманском направлении.
- Также сообщалось, что бойцы SIGNUM "приземлили" 12 вражеских беспилотников на Лиманском направлении.
