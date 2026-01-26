Дрони 125-ї ОВМБр уразили 4 окупантів та БТР на Лиманському напрямку

Дрони Третього армійського корпусу бійців батальйону безпілотних систем 125-ї ОВМБр уразили окупантів та ворожу броньовану техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Лиманському напрямку під час бойових вильотів пілоти ліквідували двох окупантів, які рухалися до свого укриття, ще двох - серед лісистої місцевості.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також на кадрах видно, як ударними безпілотниками уражено БТР рашистів.

Дивіться також: Воїни SIGNUM 53-ї бригади знищили укриття російських пілотів БпЛА. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Батальйон SIGNUM збив 33 ворожі "Молнії" на Лиманському напрямку. ВIДЕО