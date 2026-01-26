Воины 11-й бригады НГУ за неделю нанесли 417 ударов на Запорожье и Херсонщине

За прошедшую неделю подразделениями беспилотных комплексов 11-й бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины на Запорожье и Херсонщине осуществлено 417 огневых поражений противника и его боевых позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результаты точной работы обнародованы в официальном телеграм-канале НГУ.

В частности, уничтожены:

  • 76 наблюдательных постов;
  • 132 укрытия;
  • 31 антенна;
  • 4 единицы автобронетехники;
  • 1 квадроцикл;
  • 7 складов с боекомплектом;
  • 2 склада с горюче-смазочными материалами;
  • 53 БПЛА;
  • 2 лодки;
  • 9 орудий;
  • 2 наземных роботизированных комплекса;
  • 3 генератора;
  • 5 терминалов Starlink;
  • 5 систем РЭБ;
  • 1 камера видеонаблюдения;
  • 1 трансформатор.

Треба знищувати 50 тис рашистів
кожного місяця,і тоді можливо,
вони престануть лізти на нашу
Зкмлю!Здохніть,кацапи💀
показать весь комментарий
26.01.2026 22:35 Ответить
 
 