Поражен российский ЗРК Тор-М2 в оккупированном Крыму, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили российский ЗРК Тор-М2 в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Масштабы ущерба уточняются.

Что предшествовало?

Ранее в ВМС ВСУ заявили, что РФ пытается срочно восстановить ПВО в оккупированном Крыму после ударов Сил обороны.

17 января стало известно, что Силы обороны поразили средства ПВО российских войск в оккупированном Крыму.

