Поражен российский ЗРК Тор-М2 в оккупированном Крыму, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили российский ЗРК Тор-М2 в оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 27 января подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории украинского Крыма", - говорится в сообщении.
Масштабы ущерба уточняются.
Что предшествовало?
Ранее в ВМС ВСУ заявили, что РФ пытается срочно восстановить ПВО в оккупированном Крыму после ударов Сил обороны.
17 января стало известно, что Силы обороны поразили средства ПВО российских войск в оккупированном Крыму.
