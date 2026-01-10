РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11880 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
5 545 3

ССО уничтожили склады и топливный эшелон врага в Крыму и Донецкой области. ВИДЕО

Силы специальных операций отработали по логистическим объектам противника на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 8 января подразделения ССО осуществили поражение вражеских целей в Донецкой области и АР Крым с использованием ударных БПЛА "FP-2".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В оккупированном Крыму украинские беспилотники поразили подвижной состав с горюче-смазочными материалами на топливной эстакаде нефтебазы в населенном пункте Гвардейское.

Кроме того, в Донецкой области, в населенном пункте Горное, ССО нанесли удар по складу с боеприпасами и материально-техническими средствами одного из подразделений 51-й общевойсковой армии РФ.

Смотрите также: Бойцы 71-й бригады ДШВ уничтожили 42 оккупанта и отбили штурм на Сумщине. ВИДЕО

  • Также сообщалось, что бойцы 8-го полка ССО пленили 2 рашистов и взяли под контроль вражескую позицию в Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За неделю бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 494 удара по врагу в Запорожской и Херсонской областях. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23370) Крым (26075) уничтожение (10288) Донецкая область (12665) ССО (730) дроны (7666) Горное (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 