ССО уничтожили склады и топливный эшелон врага в Крыму и Донецкой области. ВИДЕО
Силы специальных операций отработали по логистическим объектам противника на временно оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 8 января подразделения ССО осуществили поражение вражеских целей в Донецкой области и АР Крым с использованием ударных БПЛА "FP-2".
В оккупированном Крыму украинские беспилотники поразили подвижной состав с горюче-смазочными материалами на топливной эстакаде нефтебазы в населенном пункте Гвардейское.
Кроме того, в Донецкой области, в населенном пункте Горное, ССО нанесли удар по складу с боеприпасами и материально-техническими средствами одного из подразделений 51-й общевойсковой армии РФ.
- Также сообщалось, что бойцы 8-го полка ССО пленили 2 рашистов и взяли под контроль вражескую позицию в Донецкой области.
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