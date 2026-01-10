ССО уничтожили склады и топливный эшелон врага в Крыму и Донецкой области. ВИДЕО

Силы специальных операций отработали по логистическим объектам противника на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 8 января подразделения ССО осуществили поражение вражеских целей в Донецкой области и АР Крым с использованием ударных БПЛА "FP-2".

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В оккупированном Крыму украинские беспилотники поразили подвижной состав с горюче-смазочными материалами на топливной эстакаде нефтебазы в населенном пункте Гвардейское.

Кроме того, в Донецкой области, в населенном пункте Горное, ССО нанесли удар по складу с боеприпасами и материально-техническими средствами одного из подразделений 51-й общевойсковой армии РФ.

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Также сообщалось, что бойцы 8-го полка ССО пленили 2 рашистов и взяли под контроль вражескую позицию в Донецкой области.

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