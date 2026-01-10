ССО знищили склади та паливний ешелон ворога в Криму та Донецькій області. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій відпрацювали по логістичних об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 8 січня підрозділи ССО здійснили ураження ворожих цілей у Донецькій області та АР Крим із використанням ударних БпЛА "FP-2".
В окупованому Криму українські безпілотники уразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами на паливній естакаді нафтобази в населеному пункті Гвардійське.
Крім того, у Донецькій області, в населеному пункті Гірне, ССО завдали удару по складу з боєприпасами та матеріально-технічними засобами одного з підрозділів 51-ї загальновійськової армії РФ.
- Також повідомлялося, що бійці 8-го полку ССО полонили двох рашистів і взяли під контроль ворожу позицію на Донеччині.
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