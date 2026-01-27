Уражено російський ЗРК "Тор-М2" в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили російський ЗРК "Тор-М2" в окупованому Криму.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму", - йдеться в повідомленні.
Масштаби збитків уточнюються.
Що передувало?
Раніше у ВМС ЗСУ заявили, що РФ намагається терміново відновити ППО в окупованому Криму після ударів Сил оборони.
17 січня стало відомо, що Сили оборони уразили засоби ППО російських військ в окупованому Криму.
Zero #614287
