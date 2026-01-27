Уражено російський ЗРК "Тор-М2" в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили російський ЗРК "Тор-М2" в окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму", - йдеться в повідомленні.

Масштаби збитків уточнюються.

Читайте: Росіяни найбільше атакують на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що передувало?

Раніше у ВМС ЗСУ заявили, що РФ намагається терміново відновити ППО в окупованому Криму після ударів Сил оборони.

17 січня стало відомо, що Сили оборони уразили засоби ППО російських військ в окупованому Криму.

Дивіться: ССО знищили склади та паливний ешелон ворога в Криму та Донецькій області. ВIДЕО