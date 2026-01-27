УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9123 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Удари по Криму
1 784 1

Уражено російський ЗРК "Тор-М2" в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ

ЗСУ уразили російський ЗРК Тор-М2 в окупованному Криму

Сили оборони України уразили російський ЗРК "Тор-М2" в окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму", - йдеться в повідомленні.

Масштаби збитків уточнюються.

Читайте: Росіяни найбільше атакують на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що передувало?

Раніше у ВМС ЗСУ заявили, що РФ намагається терміново відновити ППО в окупованому Криму після ударів Сил оборони.

17 січня стало відомо, що Сили оборони уразили засоби ППО російських військ в окупованому Криму.

Дивіться: ССО знищили склади та паливний ешелон ворога в Криму та Донецькій області. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8283) Крим (14064) знищення (10031)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уражені ТЕС в Києві та інших містах України. Як то кажуть -відчуйте різницю.
показати весь коментар
27.01.2026 16:20 Відповісти
 
 