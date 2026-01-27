Росіяни найбільше атакують на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення воїнів Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари РФ по Україн

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.



Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Чарівне, Копані, Різдвянка, Воздвижівка, Юрківка, Таврійське Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу противника, три пункти управління БпЛА, реактивну систему залпового вогню та пункт управління ворога.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав шести авіаударів, скинувши 11 керованих бомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Читайте: "Це як гра в "бий крота": воїни "Хартії" розповіли про бої з рашистами в Куп’янську, - WP

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Лиману.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у напрямках Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку, в районі Платонівки та у бік Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

Дивіться: Окупанти в супермаркеті Куп’янська: ССО ліквідувала двох рашистів, ще двох взято у полон. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові та наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

Читайте також: Ворог залишив позиції на острові Олексіївський на Херсонщині, - Волошин

На Гуляйпільському напрямку противник 16 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, в напрямку Приморського та у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Читайте: Сили оборони спростували інформацію про повну окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині