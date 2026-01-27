УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14550 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на сході Бойові дії на півдні
1 531 3

Росіяни найбільше атакують на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення воїнів Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари РФ по Україн

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Чарівне, Копані, Різдвянка, Воздвижівка, Юрківка, Таврійське Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу противника, три пункти управління БпЛА, реактивну систему залпового вогню та пункт управління ворога.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав шести авіаударів, скинувши 11 керованих бомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

Читайте: "Це як гра в "бий крота": воїни "Хартії" розповіли про бої з рашистами в Куп’янську, - WP

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Лиману.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у напрямках Дробишевого та Лиману.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

На Слов’янському напрямку, в районі Платонівки та у бік Ямполя, противник двічі атакував позиції наших військ.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

Дивіться: Окупанти в супермаркеті Куп’янська: ССО ліквідувала двох рашистів, ще двох взято у полон. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові та наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

Читайте також: Ворог залишив позиції на острові Олексіївський на Херсонщині, - Волошин

На Гуляйпільському напрямку противник 16 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, в напрямку Приморського та у районі Степногірська.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу 27 січня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Читайте: Сили оборони спростували інформацію про повну окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині

Автор: 

Генштаб ЗС (8283) бойові дії (5755)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Второсортная армия мира, имеющая 1 миллион 620 тысяч солдат и офицеров, за 4 года войны и "полного владения стратегической инициативой" продвинулась аж на 43 км и до сих ни хрена не может взять обычный райцентровский городок Купянск ...
показати весь коментар
27.01.2026 21:42 Відповісти
Если бы они владели полной стратегической инициативой как ты говоришь то они бы 80% уже Украины захватили бы как минимум, они просто владеют большими ресурсами
показати весь коментар
28.01.2026 07:40 Відповісти
Это не я говорю, это орки говорят о "владении полной стратегической инициативой" при том, что у них фронте полное позорище и полное обсиралово:

за 4 года войны максимальное продвижение в Донецкой области составило 43 км...

Такое расстояние марафонец даже с очень средними спортивными способностями пробегает за 4 часа...
показати весь коментар
28.01.2026 10:36 Відповісти
 
 