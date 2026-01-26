Окупанти в супермаркеті Куп’янська: ССО ліквідувала двох рашистів, ще двох взято у полон

Воїни Сил спеціальних операцій продовжують операцію із зачистки Куп'янська від російських окупантів.

Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, група спецпризначенців 8 полку ССО провела успішні дії в Куп'янську.

"У ході розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили групу російських військовослужбовців. Окупанти тримали позиції у зруйнованому супермаркеті і будинку поруч", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога

Так, ССО ліквідувала двох загарбників, ще двох взято у полон.

"Робота групи ССО сприяла суміжним підрозділам у звільненні центральної частини міста Куп’янськ.



Розвідка і прямі дії у міській забудові вимагають високої професійності, яку оператори ССО безупинно відточують на тренуваннях з CQB та CQC", - додали воїни.

