Окупанти в супермаркеті Куп’янська: ССО ліквідувала двох рашистів, ще двох взято у полон
Воїни Сил спеціальних операцій продовжують операцію із зачистки Куп'янська від російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, група спецпризначенців 8 полку ССО провела успішні дії в Куп'янську.
"У ході розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили групу російських військовослужбовців. Окупанти тримали позиції у зруйнованому супермаркеті і будинку поруч", - йдеться в повідомленні.
Втрати ворога
Так, ССО ліквідувала двох загарбників, ще двох взято у полон.
"Робота групи ССО сприяла суміжним підрозділам у звільненні центральної частини міста Куп’янськ.
Розвідка і прямі дії у міській забудові вимагають високої професійності, яку оператори ССО безупинно відточують на тренуваннях з CQB та CQC", - додали воїни.
Найкращі стали із Поділля,
На захист Слобожанських міст.
Щоб припинив кацап свавілля,
Довбуть його і в гриву й хвіст.
Кацап в пиляку все стирає
Не тільки Куп'янськ - всі міста.
На цім шляху хто є - вбиває,
Їх "фюрер" злочини віта.
Ми віримо у наших силу,
Тих хлопців з восьмого полку.
За нашу Україну милу,
Зроблять Кацапію слабку!
26.01.2026
Анатолій Березенський