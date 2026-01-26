Окупанти в супермаркеті Куп’янська: ССО ліквідувала двох рашистів, ще двох взято у полон

Воїни Сил спеціальних операцій продовжують операцію із зачистки Куп'янська від російських окупантів.

Так, група спецпризначенців 8 полку ССО провела успішні дії в Куп'янську.

"У ході розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили групу російських військовослужбовців. Окупанти тримали позиції у зруйнованому супермаркеті і будинку поруч", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога

Так, ССО ліквідувала двох загарбників, ще двох взято у полон.

"Робота групи ССО сприяла суміжним підрозділам у звільненні центральної частини міста Куп’янськ.

Розвідка і прямі дії у міській забудові вимагають високої професійності, яку оператори ССО безупинно відточують на тренуваннях з CQB та CQC", - додали воїни.

бойові дії ССО Сили спеціальних операцій Куп'янськ
Нахера їх в полон брати? Полонені затримують штурмову групу йти далі, крім того потрібно для полонених виділяти людей для охорони і евакуації в тил
26.01.2026 10:46 Відповісти
Для обміну
26.01.2026 10:57 Відповісти
Ми ж не кацапи.
26.01.2026 10:57 Відповісти
Подяка ваоїнам із Хмельниччини!
26.01.2026 10:50 Відповісти
Красавці!
26.01.2026 10:55 Відповісти
Чавіть їх, вовкодави!!!
26.01.2026 11:05 Відповісти
гниль паршива,кацапська,яку це треба витримку треба мати,щоб цей непотріб у полон брати?
26.01.2026 11:06 Відповісти
Слава Україні та Героям ЗСУ! Ганьба ухилянтам і смерть кацапам!
26.01.2026 11:06 Відповісти
Типові какцапські ї..бала, неначе з картини Рєпіна іван грозний вбиває сина.
26.01.2026 11:21 Відповісти
на бурлакiв з Волги теж схожi
26.01.2026 12:02 Відповісти
Двое из "второй армии мира"
26.01.2026 11:35 Відповісти
8-МУ ПОЛКУ ССО
Найкращі стали із Поділля,
На захист Слобожанських міст.
Щоб припинив кацап свавілля,
Довбуть його і в гриву й хвіст.

Кацап в пиляку все стирає
Не тільки Куп'янськ - всі міста.
На цім шляху хто є - вбиває,
Їх "фюрер" злочини віта.

Ми віримо у наших силу,
Тих хлопців з восьмого полку.
За нашу Україну милу,
Зроблять Кацапію слабку!
26.01.2026
Анатолій Березенський
26.01.2026 12:27 Відповісти
Умеете, могёте!! 🫡🇺🇦
26.01.2026 16:55 Відповісти
 
 