РФ прагне прорвати кордон на Харківщині, щоб створити "буферну зону", - Трегубов

Російські окупаційні підрозділи й надалі намагаються виявити вразливі ділянки оборони та здійснити прорив на кордоні в Харківській області. Активні бойові дії тривають у районах Вовчанська й Куп’янська.

Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Обстановка на Куп’янському напрямку

За його словами, на Куп’янському напрямку російські війська регулярно намагаються проводити наступальні дії, однак безрезультатно. Попри постійні атаки, противнику не вдається досягти тактичних успіхів.

Водночас армія РФ майже не застосовує важку бронетехніку на цій ділянці фронту. Замість цього окупанти наступають малими піхотними групами чисельністю від 15 до 20 осіб.

Цілі ворога

Як зазначив Трегубов, російське командування прагне сформувати так звану "буферну зону" в Харківській та Сумській областях на слобожанському напрямку. Однак ці плани наразі зриваються Силами оборони України.

Зокрема, нещодавно українські десантники зірвали спробу військ РФ створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку населеного пункту Хотінь.

