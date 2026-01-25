Новини Бої на Куп’янському напрямку
РФ прагне прорвати кордон на Харківщині, щоб створити "буферну зону", - Трегубов

Окупанти на самокатах атакували позиції ЗСУ під Торецьком і зазнали невдачі,- ОТУ "Луганськ"

Російські окупаційні підрозділи й надалі намагаються виявити вразливі ділянки оборони та здійснити прорив на кордоні в Харківській області. Активні бойові дії тривають у районах Вовчанська й Куп’янська.

Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Обстановка на Куп’янському напрямку

За його словами, на Куп’янському напрямку російські війська регулярно намагаються проводити наступальні дії, однак безрезультатно. Попри постійні атаки, противнику не вдається досягти тактичних успіхів.

Водночас армія РФ майже не застосовує важку бронетехніку на цій ділянці фронту. Замість цього окупанти наступають малими піхотними групами чисельністю від 15 до 20 осіб.

Також дивіться: Дронарі 101-ї бригади показали, який вигляд має Куп’янськ сьогодні. ВIДЕО

Цілі ворога

Як зазначив Трегубов, російське командування прагне сформувати так звану "буферну зону" в Харківській та Сумській областях на слобожанському напрямку. Однак ці плани наразі зриваються Силами оборони України.

Зокрема, нещодавно українські десантники зірвали спробу військ РФ створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку населеного пункту Хотінь.

Дивіться: Бійці 116-ї бригади рознесли на друзки гармату та техніку рашистів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

бойові дії (5744) Вовчанськ (548) Куп’янськ (1110)
Кличко, що з кордоном 😸
25.01.2026 12:57 Відповісти
винувата завжди невістка...
25.01.2026 13:05 Відповісти
При чому тут Кличко? З Порошенка треба питати!!!))
25.01.2026 13:35 Відповісти
або навіть яника...
25.01.2026 13:41 Відповісти
Останній тренд винуватця для ОПи то мер Києва 😸
25.01.2026 23:46 Відповісти
Маячня. мордор прагне зищити Україну.
25.01.2026 14:19 Відповісти
 
 