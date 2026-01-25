Дронарі 101-ї бригади показали, який вигляд має Куп’янськ сьогодні

Військові 2-го батальйону 101 ОБрО ГШ ЗСУ оприлюднили відео зруйнованого російськими загарбниками Куп’янська Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, моторошні кадри міста, де були активні бойові дії, зняті безпілотником українських бійців.

Колись у Куп’янську вирувало життя та мешкало понад 27 тисяч людей до початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні він постає перед очима як зруйноване місто, що показує наслідки війни з окупантами.

