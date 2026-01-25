Дронарі 101-ї бригади показали, який вигляд має Куп’янськ сьогодні

Військові 2-го батальйону 101 ОБрО ГШ ЗСУ оприлюднили відео зруйнованого російськими загарбниками Куп’янська Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, моторошні кадри міста, де були активні бойові дії, зняті безпілотником українських бійців.

Колись у Куп’янську вирувало життя та мешкало понад 27 тисяч людей до початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні він постає перед очима як зруйноване місто, що показує наслідки війни з окупантами.

Так повинні вигладати кацапсячі міста, а особливо мААЦква!
25.01.2026 12:36 Відповісти
Пр Зеленському, це "канстуктівниє пєрєгавори".
25.01.2026 12:53 Відповісти
До чого тут Зеленський?
25.01.2026 13:03 Відповісти
дивіться марахфона, не відволікайтесь, а то все цікаве пропустите.
25.01.2026 14:12 Відповісти
Рашиська мразота знищує міста й жодного сміливого лідера у світі жодного, хто б сказав "досить, ми не можемо й немаємо морального права це ігнорувати - ми відправляється свою армію на допомогу Україні" !
Президент США взагалі аморальний виродок який прирівнює агресора-рашистов й Україну, який каже що "росія бажає Україні розвитку та процвітання"..... срані боягузи та мерзота.
25.01.2026 13:29 Відповісти
До чого ЗЕленський? До того що він своїм приходом за допомогою Коломойського та інших 73%,від числа виборців,прийнявши з участь в другому турі голосування,спровокував напад путіна на Україну.Починаючи з Омана,бункерний зрозумів що до влади в Україні прийшли делітанти (читай барани) і думав все зробити за 3 дні.Пуйлу як і всім мешканцям болота не дано зрозуміти,що у нас влада це народ Всупереч обраній владі народ і ЗСУ в перші тижні дав такий опір,що не тільки в кремлі але і на Банковій офігіли.Тепер зі 100% впевненістю можна заявити,що не було б ЗЕленського і його шобли з "Слугами",зібранной по об'явам,такої б війни не було.Все б було по іншому сценарію.
25.01.2026 13:32 Відповісти
зовсім недавно ми дивились на Сірію і що і які зробили висновки - ніякі, ну зовсім ніякі жодних, а коли москолота захопила Крим, тосаме, а що було на Донбасі - жодних висновків, а коли москолота обстріляла градами Маріполь - також нічого, а от після вибору зеленського вищі сили вже більше не могли терпіти і прислали розплату за все.
25.01.2026 13:33 Відповісти
За таке страшне варварство , яке нам робить кремлівський фашист
путлєр , його потрібно рвати живцем на дрібні шматки ,
так як ця істота і весь його виродок
немають права на життя 😡
25.01.2026 13:38 Відповісти
Це і є почерк кацапів, почерк «рускаго мира», навіть з космосу видно, не видно лише з «білого дому».
25.01.2026 15:16 Відповісти
 
 