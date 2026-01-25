Дронари 101-й бригады показали, как выглядит Купянск сегодня

Военные 2-го батальона 101 ОБрО ГШ ВСУ обнародовали видео разрушенного российскими захватчиками Купянска Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жуткие кадры города, где велись активные боевые действия, сняты беспилотником украинских бойцов.

Когда-то в Купянске кипела жизнь и проживало более 27 тысяч человек до начала полномасштабного вторжения.

Сегодня он предстает перед глазами как разрушенный город, показывающий последствия войны с оккупантами.

