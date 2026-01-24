Разрушенный Угледар: среди руин города остаются жить около 20 человек

В соцсетях появилось видео из Угледара в Донецкой области, на котором город после длительных боевых действий и российской оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видны полностью разрушенные здания, обгоревшие деревья, кучи строительного мусора и сожженные автомобили, а во дворах - могилы гражданских.

Сейчас территория, где когда-то кипела жизнь, усеяна руинами и разрушенными зданиями.

Несмотря на это, в городе еще остаются около 20 человек, которые выживают в разрушенных условиях, держат свиней и гусей, но планируют уехать к весне.

Значительная часть жилья - около 80% квартир - выгорела, а из тех, что частично сохранились, вынесена бытовая техника и вещи.

