Разрушенный Угледар: среди руин города остаются жить около 20 человек

В соцсетях появилось видео из Угледара в Донецкой области, на котором город после длительных боевых действий и российской оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видны полностью разрушенные здания, обгоревшие деревья, кучи строительного мусора и сожженные автомобили, а во дворах - могилы гражданских.

Сейчас территория, где когда-то кипела жизнь, усеяна руинами и разрушенными зданиями.

Несмотря на это, в городе еще остаются около 20 человек, которые выживают в разрушенных условиях, держат свиней и гусей, но планируют уехать к весне.

Значительная часть жилья - около 80% квартир - выгорела, а из тех, что частично сохранились, вынесена бытовая техника и вещи.

армия РФ (22648) Угледар (133)
Топ комментарии
+6
Кацапота звільнила Вугледар. Вот так виглядає рускій мір. Щоб ваша кацаляндія так виглядала потвори світові.
показать весь комментарий
24.01.2026 11:11 Ответить
Кацапота звільнила Вугледар. Вот так виглядає рускій мір. Щоб ваша кацаляндія так виглядала потвори світові.
24.01.2026 11:11 Ответить
Так мокшанія так і виглядає вже за декілька кілометрів від москви та пітера.
24.01.2026 11:59 Ответить
У 2019 році більшість мешканців голосувала за оманського блазня, який відкрив двері пуйлу, а це результат
24.01.2026 11:13 Ответить
гірше - вони голосували переважно за рабіновіча з опзж.

24.01.2026 11:27 Ответить
Йди до лікаря ... в Германії непогані лікарі!
24.01.2026 11:56 Ответить
Это в первом туре. Во втором они проголосовали как все вы. За клоуна.
Если в десятом году жители Донбасса выбрали вам президента пида...са, то потом вы исправили их ошибку и выбрали президента наркоман
24.01.2026 12:08 Ответить
Не треба узагальнювати ... я особисто не маю відношення до обрання Яника та Клована! Але маю відношення до агітації своїх рідних та знайомих проти обрання Президентом Януковича, а потім Зеленського.
24.01.2026 12:38 Ответить
Ось це "рашиські "асвабадітели прийшли ,та таких міст і сіл сотні:Бахмут ,Соледар ,Торецьк ,Марїнка,Вовчанськ ,Северодонецьк ,Попасна ,Купянськ,Гуляйполе та багато інших, цих міст більше не існує,А про це має знати весь світ. Жодної роботи немає щоб розповідати про злочини рашизму ,навіть Ген. прокуратура не подала в міжнародні судди проти рашиських злочинців і геноциду проти українського народу,натомість рашисти звинувачують України про "геноцид проти народу донбаса" так хто убивав мирних людей руйнував міста і села ? якщо ми нічого не робить цим скорестаєтся ворог
24.01.2026 11:23 Ответить
Вы можете обосновать определение понятия геноцид в нашем случае?
Именно геноцид, как избирательное уничтожение данной категории населения.
24.01.2026 12:13 Ответить
Кацапи це варвари вони знищували український народ завжди ,від анрія боголюбського ,знищення всіх жителів Батурина,валуївські циркуляр і емський укази ,голодомор 1932- 1933 роках знищення української інтелегенції ,маові репресії 1937 році терор і концтабори і ось 21 століття холодомор варварів проти ураїнського народу.
24.01.2026 17:38 Ответить
дома почті шо цілі - тільки стьокла вставіть і можна жить, а на могилках зроблять ЦПКО - центральный парк культуры и отдыха, кацапи завжди так роблять з цвинтарями.

24.01.2026 11:26 Ответить
За словами душиліна будуть робити туристичну "мекку" на руїнах "бойової слави" - щоб туристи андрофаги танцювали диско на кістках.
24.01.2026 12:03 Ответить
Цікаво , а скільки в Угледарі жило за Президенства Папєрєдніка , якого вугледарці люто невиділи та радісно позбулися 21 квітня 2019 року , передав по-факту царську владу Веселому Шоумену , який вже котрий рік не вилазить с закордонів, де радісно зустрічається з поважними політичними панами та паніхами ?!
24.01.2026 12:32 Ответить
 
 