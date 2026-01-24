Зруйнований Вугледар: серед руїн міста залишаються жити близько 20 людей
У соцмережах з’явилося відео з Вугледара на Донеччині, на якому місто після тривалих бойових дій та російської окупації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно вщент зруйновані будівлі, обгорілі дерева, купи будівельного сміття та спалені автомобілі, а у дворах - могили цивільних.
Нині територія, де колись вирувало життя, всіяне руїнами та знищеними будівлями.
Попри це, у місті ще залишаються близько 20 людей, які виживають у зруйнованих умовах, тримають свиней і гусей, але планують виїхати до весни.
Значна частина житла - близько 80% квартир - вигоріла, а у тих, що частково збереглися, винесено побутову техніку та речі.
Топ коментарі
+13 Алекс Мышкевич
показати весь коментар24.01.2026 11:27 Відповісти Посилання
+7 Oleg Zaporogec
показати весь коментар24.01.2026 11:13 Відповісти Посилання
+6 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар24.01.2026 11:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
