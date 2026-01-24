Зруйнований Вугледар: серед руїн міста залишаються жити близько 20 людей

У соцмережах з’явилося відео з Вугледара на Донеччині, на якому місто після тривалих бойових дій та російської окупації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно вщент зруйновані будівлі, обгорілі дерева, купи будівельного сміття та спалені автомобілі, а у дворах - могили цивільних.

Нині територія, де колись вирувало життя, всіяне руїнами та знищеними будівлями.

Попри це, у місті ще залишаються близько 20 людей, які виживають у зруйнованих умовах, тримають свиней і гусей, але планують виїхати до весни.

Значна частина житла - близько 80% квартир - вигоріла, а у тих, що частково збереглися, винесено побутову техніку та речі.

Кацапота звільнила Вугледар. Вот так виглядає рускій мір. Щоб ваша кацаляндія так виглядала потвори світові.
показати весь коментар
24.01.2026 11:11 Відповісти
Так мокшанія так і виглядає вже за декілька кілометрів від москви та пітера.
показати весь коментар
24.01.2026 11:59 Відповісти
У 2019 році більшість мешканців голосувала за оманського блазня, який відкрив двері пуйлу, а це результат
показати весь коментар
24.01.2026 11:13 Відповісти
гірше - вони голосували переважно за рабіновіча з опзж.

.
показати весь коментар
24.01.2026 11:27 Відповісти
Йди до лікаря ... в Германії непогані лікарі!
показати весь коментар
24.01.2026 11:56 Відповісти
Это в первом туре. Во втором они проголосовали как все вы. За клоуна.
Если в десятом году жители Донбасса выбрали вам президента пида...са, то потом вы исправили их ошибку и выбрали президента наркоман
показати весь коментар
24.01.2026 12:08 Відповісти
Не треба узагальнювати ... я особисто не маю відношення до обрання Яника та Клована! Але маю відношення до агітації своїх рідних та знайомих проти обрання Президентом Януковича, а потім Зеленського.
показати весь коментар
24.01.2026 12:38 Відповісти
Ось це "рашиські "асвабадітели прийшли ,та таких міст і сіл сотні:Бахмут ,Соледар ,Торецьк ,Марїнка,Вовчанськ ,Северодонецьк ,Попасна ,Купянськ,Гуляйполе та багато інших, цих міст більше не існує,А про це має знати весь світ. Жодної роботи немає щоб розповідати про злочини рашизму ,навіть Ген. прокуратура не подала в міжнародні судди проти рашиських злочинців і геноциду проти українського народу,натомість рашисти звинувачують України про "геноцид проти народу донбаса" так хто убивав мирних людей руйнував міста і села ? якщо ми нічого не робить цим скорестаєтся ворог
показати весь коментар
24.01.2026 11:23 Відповісти
Вы можете обосновать определение понятия геноцид в нашем случае?
Именно геноцид, как избирательное уничтожение данной категории населения.
показати весь коментар
24.01.2026 12:13 Відповісти
Кацапи це варвари вони знищували український народ завжди ,від анрія боголюбського ,знищення всіх жителів Батурина,валуївські циркуляр і емський укази ,голодомор 1932- 1933 роках знищення української інтелегенції ,маові репресії 1937 році терор і концтабори і ось 21 століття холодомор варварів проти ураїнського народу.
показати весь коментар
24.01.2026 17:38 Відповісти
дома почті шо цілі - тільки стьокла вставіть і можна жить, а на могилках зроблять ЦПКО - центральный парк культуры и отдыха, кацапи завжди так роблять з цвинтарями.

.
показати весь коментар
24.01.2026 11:26 Відповісти
За словами душиліна будуть робити туристичну "мекку" на руїнах "бойової слави" - щоб туристи андрофаги танцювали диско на кістках.
показати весь коментар
24.01.2026 12:03 Відповісти
Цікаво , а скільки в Угледарі жило за Президенства Папєрєдніка , якого вугледарці люто невиділи та радісно позбулися 21 квітня 2019 року , передав по-факту царську владу Веселому Шоумену , який вже котрий рік не вилазить с закордонів, де радісно зустрічається з поважними політичними панами та паніхами ?!
показати весь коментар
24.01.2026 12:32 Відповісти
 
 