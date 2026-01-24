Зруйнований Вугледар: серед руїн міста залишаються жити близько 20 людей

У соцмережах з’явилося відео з Вугледара на Донеччині, на якому місто після тривалих бойових дій та російської окупації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно вщент зруйновані будівлі, обгорілі дерева, купи будівельного сміття та спалені автомобілі, а у дворах - могили цивільних.

Нині територія, де колись вирувало життя, всіяне руїнами та знищеними будівлями.

Попри це, у місті ще залишаються близько 20 людей, які виживають у зруйнованих умовах, тримають свиней і гусей, але планують виїхати до весни.

Значна частина житла - близько 80% квартир - вигоріла, а у тих, що частково збереглися, винесено побутову техніку та речі.

Дивіться також: Прикордонник упізнав зруйнований будинок у Костянтинівці: "Я у цьому домі квартиру знімав на 9 поверсі". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Моторошні кадри зруйнованого Торецька: наслідки "визволення" російськими окупантами. ВIДЕО