Бійці 116-ї бригади рознесли на друзки гармату та техніку рашистів на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку під час бойових вильотів пілоти 116-ї окремої механізованої бригади знищили вогневу та логістичну техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили гармату "Д-30" серед лісистої місцевості, а також квадроцикл, мотоцикл та автомобіль рашистів.

Кадри опубліковано в офіційному телеграм-каналі бригади.

Також повідомлялося, що бійці бригади "Хартія" проводять зачистку Куп’янська від окупантів.

Деталі операції:

  • Вуличні бої: Українські воїни діють у щільній міській забудові, вибиваючи загарбників із захоплених будівель.

  • Результативність: Піхотинці один за одним зачищають кожен під'їзд, не даючи окупантам можливості закріпитися або організувати контрнаступ.

  • Мета: Повне очищення центру міста та подальша деокупація Куп’янського району.

Дивіться також: Бійці 42-ї ОМБр розбили штурмову групу з 10 окупантів на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти 59-ї бригади виявили та знищили пункт керування наземними роботами ЗС РФ. ВIДЕО

Буханку автомобілєм майже не називають ))
24.01.2026 20:36 Відповісти
Дрончиком гармату на друзки?
24.01.2026 22:12 Відповісти
 
 