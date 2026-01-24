Бійці 116-ї бригади рознесли на друзки гармату та техніку рашистів на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку під час бойових вильотів пілоти 116-ї окремої механізованої бригади знищили вогневу та логістичну техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили гармату "Д-30" серед лісистої місцевості, а також квадроцикл, мотоцикл та автомобіль рашистів.

Кадри опубліковано в офіційному телеграм-каналі бригади.

Також повідомлялося, що бійці бригади "Хартія" проводять зачистку Куп’янська від окупантів.

Деталі операції:

Вуличні бої: Українські воїни діють у щільній міській забудові, вибиваючи загарбників із захоплених будівель.

Результативність: Піхотинці один за одним зачищають кожен під'їзд, не даючи окупантам можливості закріпитися або організувати контрнаступ.

Мета: Повне очищення центру міста та подальша деокупація Куп’янського району.

