Бійці 116-ї бригади рознесли на друзки гармату та техніку рашистів на Куп’янському напрямку
На Куп’янському напрямку під час бойових вильотів пілоти 116-ї окремої механізованої бригади знищили вогневу та логістичну техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники уразили гармату "Д-30" серед лісистої місцевості, а також квадроцикл, мотоцикл та автомобіль рашистів.
Кадри опубліковано в офіційному телеграм-каналі бригади.
Також повідомлялося, що бійці бригади "Хартія" проводять зачистку Куп’янська від окупантів.
Деталі операції:
Вуличні бої: Українські воїни діють у щільній міській забудові, вибиваючи загарбників із захоплених будівель.
Результативність: Піхотинці один за одним зачищають кожен під'їзд, не даючи окупантам можливості закріпитися або організувати контрнаступ.
Мета: Повне очищення центру міста та подальша деокупація Куп’янського району.
