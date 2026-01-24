Бойцы 116-й бригады разнесли в щепки орудие и технику рашистов на Купянском направлении
На Купянском направлении во время боевых вылетов пилоты 116-й отдельной механизированной бригады уничтожили огневую и логистическую технику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники поразили пушку "Д-30" среди лесистой местности, а также квадроцикл, мотоцикл и автомобиль рашистов.
Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале бригады.
Также сообщалось, что бойцы бригады "Хартия" проводят зачистку Купянска от оккупантов.
Детали операции:
-
Уличные бои: Украинские воины действуют в плотной городской застройке, выбивая захватчиков из захваченных зданий.
-
Результативность: Пехотинцы один за другим зачищают каждый подъезд, не давая оккупантам возможности закрепиться или организовать контрнаступление.
-
Цель: Полная очистка центра города и дальнейшая деоккупация Купянского района.
