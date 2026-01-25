РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
1 452 6

РФ стремится прорвать границу в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону", - Трегубов

Оккупанты на самокатах атаковали позиции ВСУ под Торецком и потерпели неудачу, - ОТУ "Луганск"

Российские оккупационные подразделения продолжают пытаться выявить уязвимые участки обороны и осуществить прорыв на границе в Харьковской области. Активные боевые действия продолжаются в районах Волчанска и Купянска.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстановка на Купянском направлении

По его словам, на Купянском направлении российские войска регулярно пытаются проводить наступательные действия, однако безрезультатно. Несмотря на постоянные атаки, противнику не удается достичь тактических успехов.

В то же время армия РФ почти не применяет тяжелую бронетехнику на этом участке фронта. Вместо этого оккупанты наступают небольшими пехотными группами численностью от 15 до 20 человек.

Смотрите также: Дронари 101-й бригады показали, как выглядит Купянск сегодня. ВИДЕО

Цели врага

Как отметил Трегубов, российское командование стремится сформировать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях на слобожанском направлении. Однако эти планы пока срываются Силами обороны Украины.

В частности, недавно украинские десантники сорвали попытку войск РФ создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Хотинь.

Смотрите: Бойцы 116-й бригады разнесли в щепки пушку и технику рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (5974) Волчанск (520) Купянск (986)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кличко, що з кордоном 😸
показать весь комментарий
25.01.2026 12:57
винувата завжди невістка...
показать весь комментарий
25.01.2026 13:05
При чому тут Кличко? З Порошенка треба питати!!!))
показать весь комментарий
25.01.2026 13:35
або навіть яника...
показать весь комментарий
25.01.2026 13:41
Останній тренд винуватця для ОПи то мер Києва 😸
показать весь комментарий
25.01.2026 23:46
Маячня. мордор прагне зищити Україну.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:19
 
 