РФ стремится прорвать границу в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону", - Трегубов

Российские оккупационные подразделения продолжают пытаться выявить уязвимые участки обороны и осуществить прорыв на границе в Харьковской области. Активные боевые действия продолжаются в районах Волчанска и Купянска.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Обстановка на Купянском направлении

По его словам, на Купянском направлении российские войска регулярно пытаются проводить наступательные действия, однако безрезультатно. Несмотря на постоянные атаки, противнику не удается достичь тактических успехов.

В то же время армия РФ почти не применяет тяжелую бронетехнику на этом участке фронта. Вместо этого оккупанты наступают небольшими пехотными группами численностью от 15 до 20 человек.

Цели врага

Как отметил Трегубов, российское командование стремится сформировать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях на слобожанском направлении. Однако эти планы пока срываются Силами обороны Украины.

В частности, недавно украинские десантники сорвали попытку войск РФ создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Хотинь.

