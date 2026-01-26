Оккупанты в супермаркете Купянска: ССО ликвидировала двух рашистов, еще двух взято в плен

Воины Сил специальных операций продолжают операцию по зачистке Купянска от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, группа спецназовцев 8 полка ССО провела успешные действия в Купянске.

"В ходе разведки центральной части города операторы ССО обнаружили группу российских военнослужащих. Оккупанты держали позиции в разрушенном супермаркете и доме рядом", - говорится в сообщении.

Потери врага

Так, ССО ликвидировала двух захватчиков, еще двоих взято в плен.

"Работа группы ССО способствовала смежным подразделениям в освобождении центральной части города Купянск.



Разведка и прямые действия в городской застройке требуют высокого профессионализма, который операторы ССО непрерывно оттачивают на тренировках по CQB и CQC", - добавили воины.

