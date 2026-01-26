8 307 13

Оккупанты в супермаркете Купянска: ССО ликвидировала двух рашистов, еще двух взято в плен

Воины Сил специальных операций продолжают операцию по зачистке Купянска от российских оккупантов.

Так, группа спецназовцев 8 полка ССО провела успешные действия в Купянске.

"В ходе разведки центральной части города операторы ССО обнаружили группу российских военнослужащих. Оккупанты держали позиции в разрушенном супермаркете и доме рядом", - говорится в сообщении.

Потери врага

Так, ССО ликвидировала двух захватчиков, еще двоих взято в плен.

"Работа группы ССО способствовала смежным подразделениям в освобождении центральной части города Купянск.

Разведка и прямые действия в городской застройке требуют высокого профессионализма, который операторы ССО непрерывно оттачивают на тренировках по CQB и CQC", - добавили воины.

боевые действия ССО Купянск
Топ комментарии
+11
26.01.2026 10:50 Ответить
+10
Нахера їх в полон брати? Полонені затримують штурмову групу йти далі, крім того потрібно для полонених виділяти людей для охорони і евакуації в тил
26.01.2026 10:46 Ответить
+8
26.01.2026 10:55 Ответить
26.01.2026 10:46 Ответить
Для обміну
26.01.2026 10:57 Ответить
Ми ж не кацапи.
26.01.2026 10:57 Ответить
Подяка ваоїнам із Хмельниччини!
26.01.2026 10:50 Ответить
Красавці!
26.01.2026 10:55 Ответить
Чавіть їх, вовкодави!!!
26.01.2026 11:05 Ответить
гниль паршива,кацапська,яку це треба витримку треба мати,щоб цей непотріб у полон брати?
26.01.2026 11:06 Ответить
Слава Україні та Героям ЗСУ! Ганьба ухилянтам і смерть кацапам!
26.01.2026 11:06 Ответить
Типові какцапські ї..бала, неначе з картини Рєпіна іван грозний вбиває сина.
26.01.2026 11:21 Ответить
на бурлакiв з Волги теж схожi
26.01.2026 12:02 Ответить
Двое из "второй армии мира"
26.01.2026 11:35 Ответить
8-МУ ПОЛКУ ССО
Найкращі стали із Поділля,
На захист Слобожанських міст.
Щоб припинив кацап свавілля,
Довбуть його і в гриву й хвіст.

Кацап в пиляку все стирає
Не тільки Куп'янськ - всі міста.
На цім шляху хто є - вбиває,
Їх "фюрер" злочини віта.

Ми віримо у наших силу,
Тих хлопців з восьмого полку.
За нашу Україну милу,
Зроблять Кацапію слабку!
26.01.2026
Анатолій Березенський
26.01.2026 12:27 Ответить
Умеете, могёте!! 🫡🇺🇦
26.01.2026 16:55 Ответить
 
 