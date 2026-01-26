Оккупанты в супермаркете Купянска: ССО ликвидировала двух рашистов, еще двух взято в плен
Воины Сил специальных операций продолжают операцию по зачистке Купянска от российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, группа спецназовцев 8 полка ССО провела успешные действия в Купянске.
"В ходе разведки центральной части города операторы ССО обнаружили группу российских военнослужащих. Оккупанты держали позиции в разрушенном супермаркете и доме рядом", - говорится в сообщении.
Потери врага
Так, ССО ликвидировала двух захватчиков, еще двоих взято в плен.
"Работа группы ССО способствовала смежным подразделениям в освобождении центральной части города Купянск.
Разведка и прямые действия в городской застройке требуют высокого профессионализма, который операторы ССО непрерывно оттачивают на тренировках по CQB и CQC", - добавили воины.
Найкращі стали із Поділля,
На захист Слобожанських міст.
Щоб припинив кацап свавілля,
Довбуть його і в гриву й хвіст.
Кацап в пиляку все стирає
Не тільки Куп'янськ - всі міста.
На цім шляху хто є - вбиває,
Їх "фюрер" злочини віта.
Ми віримо у наших силу,
Тих хлопців з восьмого полку.
За нашу Україну милу,
Зроблять Кацапію слабку!
26.01.2026
Анатолій Березенський