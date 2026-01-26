Сили оборони спростували інформацію про повну окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині
У Силах оборони України спростували інформацію про нібито повну окупацію росіянами населеного пункту Оріхово-Василівка у Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні УВ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
Поширена інформація не відповідає дійсності
"Днями деякі українські інформаційні ресурси поширили недостовірну інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в "УВ" Схід.
Обстановка в населеному пункті
Зазначається, що українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції. Військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупаційних військ.
"Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними", - сказано в повідомленні.
Військові також закликали медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти джерела інформації та користуватися виключно офіційними повідомленнями.
- Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки на Донеччині.
