Силы обороны опровергли информацию о полной оккупации Орехово-Васильевки на Донетчине
В Силах обороны Украины опровергли информацию о якобы полной оккупации россиянами населенного пункта Орехово-Васильевка в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении ГВ "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
Распространенная информация не соответствует действительности
"На днях некоторые украинские информационные ресурсы распространили недостоверную информацию о том, что населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой области якобы находится под полным контролем противника. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в ГВ "Схід".
Обстановка в населенном пункте
Отмечается, что украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занятые позиции. Военнослужащие 30 ОМБр отражают атаки противника и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск.
"Обстановка остается сложной и динамичной, однако утверждения о полной оккупации населенного пункта являются преждевременными и некорректными", - говорится в сообщении.
Военные также призвали СМИ и администраторов информационных ресурсов проверять источники информации и пользоваться исключительно официальными сообщениями.
- Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг продвинулся вблизи Орехово-Василевки в Донецкой области.
