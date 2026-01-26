Силы обороны опровергли информацию о полной оккупации Орехово-Васильевки на Донетчине

В Силах обороны Украины опровергли информацию о якобы полной оккупации россиянами населенного пункта Орехово-Васильевка в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ГВ "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

Распространенная информация не соответствует действительности

"На днях некоторые украинские информационные ресурсы распространили недостоверную информацию о том, что населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой области якобы находится под полным контролем противника. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - заявили в ГВ "Схід".

Обстановка в населенном пункте

Отмечается, что украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занятые позиции. Военнослужащие 30 ОМБр отражают атаки противника и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск.

"Обстановка остается сложной и динамичной, однако утверждения о полной оккупации населенного пункта являются преждевременными и некорректными", - говорится в сообщении.

Военные также призвали СМИ и администраторов информационных ресурсов проверять источники информации и пользоваться исключительно официальными сообщениями.

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщал, что враг продвинулся вблизи Орехово-Василевки в Донецкой области.

