Новости
Враг продвинулся вблизи Орехово-Василевки и в населенном пункте, - DeepState

Орехово-Василевка карта

Войска РФ продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Орехово-Василевки (Бахмутский район, Донецкая область) и в самом населенном пункте", - говорится в сообщении.

Соломка почав розказувати правду про злочини ТЦКшників, як утримують, катують, хапають калік, вимагають гроші в той час, як не воюють ті, хто давав присягу.
https://www.youtube.com/watch?v=Ka6OXj0odDg
https://www.youtube.com/watch?v=Hhv_G1sdnfg
26.01.2026 15:36 Ответить
Не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
От зара в пункті незламності під десяток МНСників і 3 нацгвардійця, в броніках, начачані, широкоплечі, ніяких задач не виконують, просто сидять, на фронті б заміни не було. При цьому 1 бабуся заряджає телефон на весь пункт.
Це все ганьба!
26.01.2026 15:47 Ответить
У нинішній війні потрібні якісні дрони, а не багато піхоти. Ваші заклики воювати піхотою замість дронів - це фактично заклики до ГЕНОЦИДУ українців.
26.01.2026 21:11 Ответить
Заклики щоб воювали навчені і підготовлені, а не хворі - це все ж краще, ніж пускати тупо людей на мʼясо без адекватного супротиву ворогу.
26.01.2026 22:22 Ответить
А яка різниця хвора піхота чи ні? Все одна піхота не здатна ефективно протистояти дронам. Піхота - це лише приманка для дронів.
26.01.2026 23:41 Ответить
А хто позиції займає? І піхота теж може воювати, а як вона хвора, то вона не вбиває, а тільки йде на смерть.
27.01.2026 11:52 Ответить
Піхота лише проводить зачистку (що відносно дуже безпечно), після того, як практично всі вороги знищені дронами.
27.01.2026 20:13 Ответить
Здорова піхота також не ефективна проти дронів.

Кулемети практично не здатні збивати дрони.
РЕБ не здатен протистояти ФПВ-дронам повноцінно: дрон не руйнується, а лише повертається назад для повторної спроби. І навіть якщо він не долетить назад, то його можна евакуювати вантажним дроном в тил.
РЕБ абсолютно не допоможе проти дронів бомберів, дронів з донаведенням, запрограмовані, з ШІ та на оптоволокні.
Дробовик? Це ще треба вміти попасти, а якщо дронів багато - то нереально в практичному бою. І якщо корпус покритий металом, то дробовик просто ********** дрон замість руйнації.
Антидронова сітка? Нею дуже важко попасти на швидкий дрон. Ну припустимо один дрон ви так відіб'єте, а решту?
І це ще я нічого не сказав про арту та КАБи проти піхоти.
Дрони можуть діяти на багато кілометрів, а якщо запускати з дрона-матки та евакуювати вантажними дронами, то ще далі. А піхота діє до кілометра, навіть снайпери стріляють лише не більше ніж на пару кілометрів.
Піхота - це лише ходячі прапорці. Воювати піхоті в мільйон разів простіше, якщо ворога знищили дрони.
Коли б українське керівництво це розуміло б ці елементарні речі, то втрати були б на порядок менші. Тому у нинішній війні потрібні якісні дрони, а не багато піхоти.
27.01.2026 20:17 Ответить
 
 