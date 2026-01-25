Враг продвинулся в Васюковке и Шахово на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются на Донетчине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение РФ
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Васюковке и Шахово", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись возле Федоровки в Донецкой области и Синельниково в Харьковской области.
- Кроме того, россияне продвинулись возле Мирнограда в Донецкой области и Дорожнянки в Запорожской области.
- 24 января сообщалось, что враг продвинулся вблизи Предтечиного и Ступочков.
Нічого, прийде час і тореадори повернуться у Васюківку)
На південно-східній околиці Костянтинівки та у південно-східній частині міста продовжуються активні бойові дії. Противник малими групами штурмує міську житлову забудову та опорні пункти.
Між Костянтинівкою та Клебан-Бикським водосховищем розширено сіру зону, ворожа піхота атакує широким фронтом з метою пробити пролом в обороні ЗСУ та посилити тиск на місто з півдня. Також російська піхота активно штурмує опорні пункти на північ від Яблунівки.
Для росії Костянтинівка стане однією з найголовніших цілей у 2026 році.
На Слов'янському напрямку противник закріпився в східній частині Васюківки і вирівняв ЛБС, таким чином посиливши тиск на частину населеного пункту, що залишилася, і в напрямку Хромівки з боку Пазеного. Крім того, ворожа піхота продовжує накати у напрямку Міньківки."