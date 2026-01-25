Новости Обновление карты DeepState
2 633 5

Враг продвинулся в Васюковке и Шахово на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются на Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение РФ

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Васюковке и Шахово", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись возле Федоровки в Донецкой области и Синельниково в Харьковской области.
  • Кроме того, россияне продвинулись возле Мирнограда в Донецкой области и Дорожнянки в Запорожской области.
  • 24 января сообщалось, что враг продвинулся вблизи Предтечиного и Ступочков.

Васюковка (12) Шахово (25) DeepState (530)
Забыли написать где ВСУ имеют просування
25.01.2026 19:38 Ответить
Дивіться шМарофон!!
Там Потужність, там Незламність
25.01.2026 20:05 Ответить
Шкода Васюківку.
Нічого, прийде час і тореадори повернуться у Васюківку)
25.01.2026 20:05 Ответить
@ "На Добропільському напрямку противник закріпився в північній частині Шахово і веде зачистку північно-західної околиці, паралельно штурмуючи сусідні ділянки у напрямку кар'єрів. Також російські війська тиснуть у напрямку Нового Шахового, у напрямку дачного селища Шахтар та в районі Софіївки.

На південно-східній околиці Костянтинівки та у південно-східній частині міста продовжуються активні бойові дії. Противник малими групами штурмує міську житлову забудову та опорні пункти.
Між Костянтинівкою та Клебан-Бикським водосховищем розширено сіру зону, ворожа піхота атакує широким фронтом з метою пробити пролом в обороні ЗСУ та посилити тиск на місто з півдня. Також російська піхота активно штурмує опорні пункти на північ від Яблунівки.
Для росії Костянтинівка стане однією з найголовніших цілей у 2026 році.

На Слов'янському напрямку противник закріпився в східній частині Васюківки і вирівняв ЛБС, таким чином посиливши тиск на частину населеного пункту, що залишилася, і в напрямку Хромівки з боку Пазеного. Крім того, ворожа піхота продовжує накати у напрямку Міньківки."
25.01.2026 22:46 Ответить
То домовилися здати Донбас?
26.01.2026 10:14 Ответить
 
 