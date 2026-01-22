Россияне продвинулись возле Мирнограда на Донетчине и Дорожнянки на Запорожье, - DeepState
Российские захватчики продвигаются вблизи города Мирноград на Покровском направлении.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Продвижение РФ в Донецкой и Запорожской областях
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Мирнограда (Донецкая область) и Дорожнянки (Пологовский район Запорожской обл.). От противника зачищено Сухецкое (Донецкая область)", - отметили аналитики.
- Напомним, накануне аналитики DeepState сообщили, что Мирноград "кишит" российской пехотой. Кроме того, там можно наткнуться на засаду или внезапный огневой контакт в любой точке.
- По предварительной информации, доступ в Мирноград по сути ограничен и туда практически невозможно ни войти, ни выйти, а осуществление таких маневров является реальной лотереей, пишет DeepState.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ще й нові створюють.
Володимир Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій у Донецькій області.
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.
Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.
І хто ці всі люди? Хтось пояснить, яка ціль створення всіх цих адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони туди поїдуть? Може, будуть воювати?
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
https://zaxid.net/news/ В Україні у 35 вишах є військові кафедри, у 29 - ліквідували
Нехай буде 2 мільйони, по мінімуму.
2 000 000 / ((35+29) * 34 роки незалежності) = 1958 офіцерів на рік кожен рік мала готувати одна кафедра. І це мінімум.