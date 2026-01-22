Россияне продвинулись возле Мирнограда на Донетчине и Дорожнянки на Запорожье, - DeepState

Российские захватчики продвигаются вблизи города Мирноград на Покровском направлении.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Продвижение РФ в Донецкой и Запорожской областях

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Мирнограда (Донецкая область) и Дорожнянки (Пологовский район Запорожской обл.). От противника зачищено Сухецкое (Донецкая область)", - отметили аналитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг накапливает пехоту в Покровске, Мирноград "кишит" россиянами, бои продолжаются, - DeepState

Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки
  • Напомним, накануне аналитики DeepState сообщили, что Мирноград "кишит" российской пехотой. Кроме того, там можно наткнуться на засаду или внезапный огневой контакт в любой точке.
  • По предварительной информации, доступ в Мирноград по сути ограничен и туда практически невозможно ни войти, ни выйти, а осуществление таких маневров является реальной лотереей, пишет DeepState.

Читайте также: Силы обороны удерживают север Покровска и уничтожают врага в окрестностях Мирнограда, - ГВ "Схід"

Мирноград (267) Сухецкое (5) Дорожнянка (3)
За Луганську область Главблазень вже і не згадує. Залишилось лише дочекатись як Федоров буде вбивати 50 тис. орків що місяця
22.01.2026 00:17 Ответить
Проте є Луганська державна адміністрація навіщось. Із купою крадіїв. Також суди, прокурори, чинуши і навіть вчителі! Які числяться на окупованих територіях. І всіх ми утримуємо всупереч здоровому глузду і Женевській конвенції.

Та ще й нові створюють.
Володимир Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій у Донецькій області.
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.

Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.

І хто ці всі люди? Хтось пояснить, яка ціль створення всіх цих адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони туди поїдуть? Може, будуть воювати?
22.01.2026 00:26 Ответить
Там на один Мариупольский трамвай огромные деньги выделяли. А на весь Мариуполь так вообще... А еще за "поставку" электроэнергии с оккупированных территорий платят.
22.01.2026 18:56 Ответить
Мільйони офіцерів після кафедр чогось не воюють, кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля сказали, нехай пісок грібуть салаги, то сиділи б, а тут можна. Он в Гуляйполі 17 офіцерів не вступили в бій з 3 кацапами і поздавали карти і планшети. Силовики, молоді відставники, охоронці, бики в тилових частинах, не воюють треновані і підготовлені, тільки знущаються з хворих людей:
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
22.01.2026 00:20 Ответить
Мільйони офіцерів після кафедр
https://zaxid.net/news/ В Україні у 35 вишах є військові кафедри, у 29 - ліквідували
Нехай буде 2 мільйони, по мінімуму.
2 000 000 / ((35+29) * 34 роки незалежності) = 1958 офіцерів на рік кожен рік мала готувати одна кафедра. І це мінімум.
22.01.2026 06:43 Ответить
Зеленые уже договорились с кацами за сдачу востока Украины, об этом вчера в новостях говорил Свитан. С начало уйдет вся Донецкая и Луганская область , потом все что осталось от Запорожской области, затем пойдет сдача Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
22.01.2026 08:16 Ответить
Не кизди, Свитан все наоборот говорил.
22.01.2026 21:49 Ответить
Де розвідка? Де удари по логістиці ворога, карт немає?
22.01.2026 09:54
 
 