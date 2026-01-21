Росіяни просунулися біля Мирнограду на Донеччині та Дорожнянки на Запоріжжі, - DeepState

Російські загарбники мають просування поблизу місто Мирноград на Покровському напрямку.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Просування РФ на Донеччині та на Запоріжжі

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Мирнограду (Донецька область) та Дорожнянки (Пологівський район Запорізької обл.). Від противника зачищено Сухецьке (Донецька область)", - зазначили аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог накопичує піхоту в Покровську, Мирноград "кишить" росіянами, бої тривають, - DeepState

Мапи

Ворог просунувся поблизу Мирнограду та Дорожнянки
  • Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState повідомили, що Мирноград "кишить" російською піхотою. Крім того, там можна наштовхнутися на засідку чи раптовий вогневий контакт в будь-якій точці.
  • За попередньою інформацією, доступ в Мирноград по суті обмежений і туди практично неможливо ні зайти, ні вийти, а здійснення таких маневрів є реальною лотереєю, пише DeepState.

Читайте також: Сили оборони утримують північ Покровська та нищать ворога на околицях Мирнограду, - УВ "Схід"

Мирноград (270) Сухецьке (5) Дорожнянка (3)
За Луганську область Главблазень вже і не згадує. Залишилось лише дочекатись як Федоров буде вбивати 50 тис. орків що місяця
показати весь коментар
22.01.2026 00:17 Відповісти
Проте є Луганська державна адміністрація навіщось. Із купою крадіїв. Також суди, прокурори, чинуши і навіть вчителі! Які числяться на окупованих територіях. І всіх ми утримуємо всупереч здоровому глузду і Женевській конвенції.

Та ще й нові створюють.
Володимир Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій у Донецькій області.
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.

Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.

І хто ці всі люди? Хтось пояснить, яка ціль створення всіх цих адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони туди поїдуть? Може, будуть воювати?
22.01.2026 00:26 Відповісти
Там на один Мариупольский трамвай огромные деньги выделяли. А на весь Мариуполь так вообще... А еще за "поставку" электроэнергии с оккупированных территорий платят.
22.01.2026 18:56 Відповісти
Мільйони офіцерів після кафедр чогось не воюють, кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля сказали, нехай пісок грібуть салаги, то сиділи б, а тут можна. Он в Гуляйполі 17 офіцерів не вступили в бій з 3 кацапами і поздавали карти і планшети. Силовики, молоді відставники, охоронці, бики в тилових частинах, не воюють треновані і підготовлені, тільки знущаються з хворих людей:
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
22.01.2026 00:20 Відповісти
Мільйони офіцерів після кафедр
https://zaxid.net/news/ В Україні у 35 вишах є військові кафедри, у 29 - ліквідували
Нехай буде 2 мільйони, по мінімуму.
2 000 000 / ((35+29) * 34 роки незалежності) = 1958 офіцерів на рік кожен рік мала готувати одна кафедра. І це мінімум.
22.01.2026 06:43 Відповісти
Зеленые уже договорились с кацами за сдачу востока Украины, об этом вчера в новостях говорил Свитан. С начало уйдет вся Донецкая и Луганская область , потом все что осталось от Запорожской области, затем пойдет сдача Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
22.01.2026 08:16 Відповісти
Не кизди, Свитан все наоборот говорил.
22.01.2026 21:49 Відповісти
Де розвідка? Де удари по логістиці ворога, карт немає?
22.01.2026 09:54 Відповісти
 
 