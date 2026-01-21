3 542 9
Росіяни просунулися біля Мирнограду на Донеччині та Дорожнянки на Запоріжжі, - DeepState
Російські загарбники мають просування поблизу місто Мирноград на Покровському напрямку.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування РФ на Донеччині та на Запоріжжі
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Мирнограду (Донецька область) та Дорожнянки (Пологівський район Запорізької обл.). Від противника зачищено Сухецьке (Донецька область)", - зазначили аналітики.
Мапи
- Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState повідомили, що Мирноград "кишить" російською піхотою. Крім того, там можна наштовхнутися на засідку чи раптовий вогневий контакт в будь-якій точці.
- За попередньою інформацією, доступ в Мирноград по суті обмежений і туди практично неможливо ні зайти, ні вийти, а здійснення таких маневрів є реальною лотереєю, пише DeepState.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та ще й нові створюють.
Володимир Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій у Донецькій області.
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.
Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.
І хто ці всі люди? Хтось пояснить, яка ціль створення всіх цих адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони туди поїдуть? Може, будуть воювати?
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
https://zaxid.net/news/ В Україні у 35 вишах є військові кафедри, у 29 - ліквідували
Нехай буде 2 мільйони, по мінімуму.
2 000 000 / ((35+29) * 34 роки незалежності) = 1958 офіцерів на рік кожен рік мала готувати одна кафедра. І це мінімум.