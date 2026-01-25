Ворог просунувся у Васюківці та Шаховому на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Васюківці та Шаховому", - сказано у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися біля Федорівки на Донеччині та Синельникового на Харківщині.
- Окрім того, росіяни просунулися біля Мирнограду на Донеччині та Дорожнянки на Запоріжжі.
- 24 січня повідомлялося, що ворог просунувся поблизу Предтечиного та Ступочків.
Там Потужність, там Незламність
Нічого, прийде час і тореадори повернуться у Васюківку)
На південно-східній околиці Костянтинівки та у південно-східній частині міста продовжуються активні бойові дії. Противник малими групами штурмує міську житлову забудову та опорні пункти.
Між Костянтинівкою та Клебан-Бикським водосховищем розширено сіру зону, ворожа піхота атакує широким фронтом з метою пробити пролом в обороні ЗСУ та посилити тиск на місто з півдня. Також російська піхота активно штурмує опорні пункти на північ від Яблунівки.
Для росії Костянтинівка стане однією з найголовніших цілей у 2026 році.
На Слов'янському напрямку противник закріпився в східній частині Васюківки і вирівняв ЛБС, таким чином посиливши тиск на частину населеного пункту, що залишилася, і в напрямку Хромівки з боку Пазеного. Крім того, ворожа піхота продовжує накати у напрямку Міньківки."