Окупанти тиснуть в районі Вовчанська, у Вільчі збільшилася сіра зона, - DeepState

Російські окупаційні війська продовжують свій тиск в районі Вовчанська.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

У DeepState нагадали, що в останньому оновленні мапи було зафіксовано просування ворога поблизу Синельникового та Цегельного.

Ситуація в районі Вільчі

"Також збільшилася сіра зона у Вільчі, куди активно лізуть кацапи. Постійна фіксація як в самому населеному пункті, так і в околицях. Попередньо, Вільчу активно поглинає ворог, і деякі бійці вже зазначають, що вона червона, однак це ще треба перевіряти", - пишуть аналітики.

Пошкоджено логістичні шляхи

Крім цього, у DeepState розповіли, що загарбники пошкодили логістику, через що захисникам важко тримати оборону Вовчанська та навколишнього району.

"Проти пілотів працюють екіпажі "рубікона", працюють по позиціях БпЛА, з метою унеможливити надавати підтримку піхоті і знищувати у відповідь позиції противника. Паралельно з цим відбувається проникнення малих груп противника і накопичення для подальших спроб просунутися", - йдеться у повідомленні.

