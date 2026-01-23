Окупанти тиснуть в районі Вовчанська, у Вільчі збільшилася сіра зона, - DeepState
Російські окупаційні війська продовжують свій тиск в районі Вовчанська.
Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
У DeepState нагадали, що в останньому оновленні мапи було зафіксовано просування ворога поблизу Синельникового та Цегельного.
Ситуація в районі Вільчі
"Також збільшилася сіра зона у Вільчі, куди активно лізуть кацапи. Постійна фіксація як в самому населеному пункті, так і в околицях. Попередньо, Вільчу активно поглинає ворог, і деякі бійці вже зазначають, що вона червона, однак це ще треба перевіряти", - пишуть аналітики.
Пошкоджено логістичні шляхи
Крім цього, у DeepState розповіли, що загарбники пошкодили логістику, через що захисникам важко тримати оборону Вовчанська та навколишнього району.
"Проти пілотів працюють екіпажі "рубікона", працюють по позиціях БпЛА, з метою унеможливити надавати підтримку піхоті і знищувати у відповідь позиції противника. Паралельно з цим відбувається проникнення малих груп противника і накопичення для подальших спроб просунутися", - йдеться у повідомленні.
