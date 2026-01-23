Оккупанты давят в районе Волчанска, в Вильче увеличилась серая зона, - DeepState
Российские оккупационные войска продолжают свое давление в районе Волчанска.
Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
В DeepState напомнили, что в последнем обновлении карты было зафиксировано продвижение врага вблизи Синельниково и Цегельного.
Ситуация в районе Волчьего
"Также увеличилась серая зона в Вильче, куда активно лезут кацапы. Постоянная фиксация как в самом населенном пункте, так и в окрестностях. Предварительно, Вильчу активно поглощает враг, и некоторые бойцы уже отмечают, что она красная, однако это еще нужно проверять", - пишут аналитики.
Повреждены логистические пути
Кроме этого, в DeepState рассказали, что захватчики повредили логистику, из-за чего защитникам трудно держать оборону Волчанска и окружающего района.
"Против пилотов работают экипажи "рубикона", работают по позициям БПЛА, с целью сделать невозможным оказание поддержки пехоте и уничтожать в ответ позиции противника. Параллельно с этим происходит проникновение малых групп противника и накопление для дальнейших попыток продвинуться", - говорится в сообщении.
