Бои в Волчанске продолжаются: россияне пытаются обойти город с флангов, - Трегубов
Российские войска не прекращают попыток продвижения в Волчанске Харьковской области и прилегающих населенных пунктах. Бои продолжаются непосредственно в городе, а также на флангах, в частности в районе Вильчи и Волчанских Хуторов.
Об этом в телеефире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Волчанске
"В Волчанске есть постоянные попытки продвижения россиян, и здесь речь идет не только о самом городе, хотя там сейчас идут бои", - сказал Трегубов.
По его словам, российские подразделения также активно пытаются действовать на флангах и в прилегающих населенных пунктах.
"Россияне активно лезут через реку на юг, но больше даже речь идет о попытках обхода Вильчи, Волчанских Хуторов, прилегающих населенных пунктов", - уточнил он.
Погодные условия
Трегубов подчеркнул, что ситуация осложняется из-за погодных условий.
"Реки уже перемерзли, поэтому они перестали быть такой естественной преградой, какой были раньше, и сейчас для малых пехотных групп уже фактически не являются какой-то проблемой", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль