Россиянин вблизи Волчанска снимает обгоревшее тело соратника-оккупанта: "Вот что означает выгорел на работе"
Ситуация на Волчанском направлении для российских захватчиков остается катастрофической. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередная попытка оккупантов провести смену личного состава на позициях завершилась съемкой очередных потерь и разгромленных укреплений.
Оккупант, прибывший на позиции, чтобы сменить своих соратников, обнаружил, что от предыдущего подразделения фактически ничего не осталось. На обнародованных кадрах видны полностью разрушенные окопы и обгоревшее тело ликвидированного.
Ключевые детали из видео:
-
Реалии "ротации": оккупант констатирует, что менять на позициях уже просто некого — предыдущий состав ликвидирован.
-
Последствия ударов: Автор видео снимает полностью разрушенные фортификационные сооружения и тело своего обгоревшего соратника.
-
Цитата с места событий: "Волчанское направление. Российские мальчишки пришли менять коллег-оккупантов на позициях, но оказалось, что менять уже некого - "герои" давно выгорели на работе", - говорится в подписи к видео, иллюстрирующему полный крах очередного подразделения РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не ходил бы ты , Ванёк, да во солдаты.
і чимось , падло , не задоволене🤬
Здохнеш скоро , як і твій земеля !!