Россиянин вблизи Волчанска снимает обгоревшее тело соратника-оккупанта: "Вот что означает выгорел на работе"

Ситуация на Волчанском направлении для российских захватчиков остается катастрофической. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередная попытка оккупантов провести смену личного состава на позициях завершилась съемкой очередных потерь и разгромленных укреплений.

Оккупант, прибывший на позиции, чтобы сменить своих соратников, обнаружил, что от предыдущего подразделения фактически ничего не осталось. На обнародованных кадрах видны полностью разрушенные окопы и обгоревшее тело ликвидированного.

Ключевые детали из видео:

  • Реалии "ротации": оккупант констатирует, что менять на позициях уже просто некого — предыдущий состав ликвидирован.

  • Последствия ударов: Автор видео снимает полностью разрушенные фортификационные сооружения и тело своего обгоревшего соратника.

  • Цитата с места событий: "Волчанское направление. Российские мальчишки пришли менять коллег-оккупантов на позициях, но оказалось, что менять уже некого - "герои" давно выгорели на работе", - говорится в подписи к видео, иллюстрирующему полный крах очередного подразделения РФ.

    Читайте: Враг продвинулся в Волчанске и около Вильчи на Харьковщине и в Покровске на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

армия РФ (22624) уничтожение (9679) Волчанск (519) Харьковская область (2571)
Тебе такаж кчасть жде а може зовсім нічого не залишиться і попіл роздує вітер
22.01.2026 12:56 Ответить
Ах куда же ты , Ванёк, эх куда ты?
Не ходил бы ты , Ванёк, да во солдаты.
22.01.2026 14:20 Ответить
Надо маме сообщить.
22.01.2026 13:09 Ответить
А хто йому заважав ходить на роботу, вдень, пить "водовку" увечері, і м'ять "маньку" за цицьку, вночі?... Судячи з стану кістяка, там, мождиво, і "посмертна бірка" не збереглася, розплавилася. Буде черговим "прапавшим без вести"... Кацапня вже кілька років "зайобує" нас сво\м скигленням, з приводу розшуку таких "прапавших" . Чомксь вони думають, що ми їх ховаємо, і в "рабстве" тримаємо... В іони вже давно згнили... (як труп під Вербичами - випав з кузова, на повороті, вночі, коли в БРСР везли. Три дні лежав. Місцеві спиняли кацапські машини: "Заберите сваего..." Відповідь: "***** он нам нужен?...". Закрили лиця пов"язками, щоб смердіж не так було чуть, накинули віжки на ноги, відтягли в лісосмугу, скинули у викопану яму, і засипали... Та й по тому... А сім"я, можливо, доцих пір, пише "челабитні", у Київ - щоб гроші, за "пагибшева" отримать.... Одна користь є - у 22-му, весною, на тій поляні, де я збирав дику полуницю, кацап здох. Восени знайомий, кістки в болото викинув. Торік телефонував - набрав там дуже багато ягід. Запрошував на вареники...
22.01.2026 13:11 Ответить
Тут на просторах інтернету з'явилася цікава думка - після смерті рашисти не потрапляють до пекла. Вони знову народжуються на росії.
22.01.2026 13:24 Ответить
Якого біса цей кацапура припхався на українську землю
і чимось , падло , не задоволене🤬
Здохнеш скоро , як і твій земеля !!
22.01.2026 13:59 Ответить
Тікай кацапе
22.01.2026 14:21 Ответить
 
 