Украинский МиГ-29МУ1 авиабомбой разнес базу оккупантов на севере

На северном направлении фронта украинская авиация продолжает активно противодействовать попыткам врага накапливать силы для новых атак. Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты на модернизированных истребителях МиГ-29МУ1 буквально перечеркивают планы захватчиков, нанося точные авиаудары по их позициям.

На обнародованных кадрах зафиксирован момент успешной атаки на одно из мест сосредоточения живой силы противника. Пока российские оккупанты пытались накопить резервы на своих позициях, украинский самолет "корректировал" эти планы с помощью мощной авиабомбы.

Детали боевой работы:

Цель: Укрытие и место дислокации личного состава врага в лесополосе.

Средство поражения: Модернизированный истребитель МиГ-29МУ1, способный использовать современное высокоточное вооружение.

Результат: Прямое попадание авиабомбы полностью уничтожило объект вместе с ублюдками, которые пытались там спрятаться.

"На севере ублюдки продолжают попытки накапливаться на своих позициях. Казаки на МиГ-29МУ1 буквально вносят свои коррективы во вражеские планы бомбами", - отмечают авторы видео.

Напомним, что модернизация МиГ-29 до уровня МУ1 позволяет украинским пилотам значительно эффективнее работать по наземным целям, используя улучшенную навигацию и расширенный арсенал вооружения. Такая поддержка с воздуха является критически важной для сдерживания вражеских штурмов на сложных участках фронта.

