Український МіГ-29МУ1 авіабомбою розніс базу окупантів на півночі
На північному напрямку фронту українська авіація продовжує активно протидіяти спробам ворога накопичувати сили для нових атак. Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти на модернізованих винищувачах МіГ-29МУ1 буквально перекреслюють плани загарбників, завдаючи точних авіаударів по їхніх позиціях.
На оприлюднених кадрах зафіксовано момент успішної атаки на одне з місць зосередження живої сили противника. Поки російські окупанти намагалися накопичити резерви на своїх позиціях, український літак "коректував" ці плани за допомогою потужної авіабомби.
Деталі бойової роботи:
-
Ціль: Укриття та місце дислокації особового складу ворога в лісосмузі.
-
Засіб ураження: Модернізований винищувач МіГ-29МУ1, здатний використовувати сучасне високоточне озброєння.
-
Результат: Пряме влучання авіабомби повністю знищило об'єкт разом із паскудами, які намагалися там сховатися.
"На півночі паскуди продовжують спроби накопичуватись на своїх позиціях. Козаки на МіГ-29МУ1 букуально вносять свої корективи у ворожі плани бомбами", - зазначають автори відео.
Нагадаємо, що модернізація МіГ-29 до рівня МУ1 дозволяє українським пілотам значно ефективніше працювати по наземних цілях, використовуючи покращену навігацію та розширений арсенал озброєння. Така підтримка з повітря є критично важливою для стримування ворожих штурмів на складних ділянках фронту.
