МіГ-29 Сил оборони уразив позиції окупантів і склад БК бомбами AASM Hammer. ВIДЕО

Українська тактична авіація завдала точного удару по позиціях російських окупаційних військ та місцю зберігання їхнього боєкомплекту. Ураження було здійснено бомбами AASM Hammer з винищувача МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціль попередньо виявили та підтвердили оператори аеророзвідки. Саме завдяки їхній роботі вдалося точно скоригувати удар і забезпечити ефективне знищення ворожих об’єктів.

Після скидання авіабомб зафіксовано детонацію боєкомплекту та ураження позицій противника. Результати удару підтверджені засобами повітряного спостереження.

У підрозділі подякували побратимам-аеророзвідникам за надану ціль та можливість вести спостереження за ураженням у високій якості. Удар став ще одним прикладом ефективної взаємодії авіації та розвідки Сил оборони України.

Дивіться: Пілот українського МіГ-29 високоточною авіабомбою AASM HAMMER знищує окупантів, які згуртувалися у напівзруйнованому будинку. ВIДЕО

Також дивіться: Операція ГУР та руху опору: 2 ворожі винищувачі Су-30 згоріли на аеродромі під Липецьком (оновлено). ВIДЕО