МіГ-29 Сил оборони уразив позиції окупантів і склад БК бомбами AASM Hammer. ВIДЕО

Українська тактична авіація завдала точного удару по позиціях російських окупаційних військ та місцю зберігання їхнього боєкомплекту. Ураження було здійснено бомбами AASM Hammer з винищувача МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціль попередньо виявили та підтвердили оператори аеророзвідки. Саме завдяки їхній роботі вдалося точно скоригувати удар і забезпечити ефективне знищення ворожих об’єктів.

Після скидання авіабомб зафіксовано детонацію боєкомплекту та ураження позицій противника. Результати удару підтверджені засобами повітряного спостереження.

У підрозділі подякували побратимам-аеророзвідникам за надану ціль та можливість вести спостереження за ураженням у високій якості. Удар став ще одним прикладом ефективної взаємодії авіації та розвідки Сил оборони України.

армія рф літак знищення
Топ коментарі
+2
Птахам - вдачі і наснаги!!!
показати весь коментар
12.01.2026 12:51 Відповісти
+1
В кацапів такого добра як гуталіну і називається воно ФАБ-250.
показати весь коментар
12.01.2026 11:37 Відповісти
+1
у нас теж , родина французьких високоточних ***********,шо не скажеш про фаб-250
показати весь коментар
12.01.2026 11:46 Відповісти
Воно й видно, що ти з намазаних кацапським гуталіном, крім якого у вас ще і боліт та ягелю до йуха.
12.01.2026 11:46
показати весь коментар
12.01.2026 11:46 Відповісти
а який прискорювач і ГСН встановлений на ФАБ-250?
12.01.2026 11:59
показати весь коментар
12.01.2026 11:59 Відповісти
хреновий
показати весь коментар
12.01.2026 12:14 Відповісти
та там і хрєнового нема, просто з під землі цього не видно.
12.01.2026 14:18
показати весь коментар
12.01.2026 14:18 Відповісти
Warhead 250 kg
показати весь коментар
12.01.2026 11:43 Відповісти
Дякуємо Макрону !
показати весь коментар
12.01.2026 11:47 Відповісти
А где украинские высокоточные бомбы? Еще в июне 2024 года командование ВВС говорило, что уже на выходе... Прошло полтора года и где?
12.01.2026 12:42
показати весь коментар
12.01.2026 12:42 Відповісти
Птахам - вдачі і наснаги!!!
показати весь коментар
12.01.2026 12:51 Відповісти
Хорошо конечно, но почему Миг, а что же F-16, Mirage, Saab...
12.01.2026 17:05
показати весь коментар
12.01.2026 17:05 Відповісти
 
 