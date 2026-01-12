МиГ-29 Сил обороны поразил позиции оккупантов и склад БК бомбами AASM Hammer. ВИДЕО

Украинская тактическая авиация нанесла точный удар по позициям российских оккупационных войск и месту хранения их боекомплекта. Поражение было осуществлено бомбами AASM Hammer с истребителя МиГ-29.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цель предварительно обнаружили и подтвердили операторы аэроразведки. Именно благодаря их работе удалось точно скорректировать удар и обеспечить эффективное уничтожение вражеских объектов.

После сброса авиабомб зафиксирована детонация боекомплекта и поражение позиций противника. Результаты удара подтверждены средствами воздушного наблюдения.

В подразделении поблагодарили побратимов-аэроразведчиков за предоставленную цель и возможность вести наблюдение за поражением в высоком качестве. Удар стал еще одним примером эффективного взаимодействия авиации и разведки Сил обороны Украины.

В кацапів такого добра як гуталіну і називається воно ФАБ-250.
12.01.2026 11:37
показать весь комментарий
12.01.2026 11:37 Ответить
у нас теж , родина французьких високоточних ***********,шо не скажеш про фаб-250
12.01.2026 11:46
показать весь комментарий
12.01.2026 11:46 Ответить
Воно й видно, що ти з намазаних кацапським гуталіном, крім якого у вас ще і боліт та ягелю до йуха.
12.01.2026 11:46
показать весь комментарий
12.01.2026 11:46 Ответить
а який прискорювач і ГСН встановлений на ФАБ-250?
12.01.2026 11:59
показать весь комментарий
12.01.2026 11:59 Ответить
хреновий
показать весь комментарий
12.01.2026 12:14 Ответить
та там і хрєнового нема, просто з під землі цього не видно.
12.01.2026 14:18
показать весь комментарий
12.01.2026 14:18 Ответить
Warhead 250 kg
показать весь комментарий
12.01.2026 11:43 Ответить
Дякуємо Макрону !
показать весь комментарий
12.01.2026 11:47 Ответить
А где украинские высокоточные бомбы? Еще в июне 2024 года командование ВВС говорило, что уже на выходе... Прошло полтора года и где?
12.01.2026 12:42
показать весь комментарий
12.01.2026 12:42 Ответить
Птахам - вдачі і наснаги!!!
показать весь комментарий
12.01.2026 12:51 Ответить
Хорошо конечно, но почему Миг, а что же F-16, Mirage, Saab...
12.01.2026 17:05
показать весь комментарий
12.01.2026 17:05 Ответить
 
 