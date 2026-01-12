МиГ-29 Сил обороны поразил позиции оккупантов и склад БК бомбами AASM Hammer. ВИДЕО
Украинская тактическая авиация нанесла точный удар по позициям российских оккупационных войск и месту хранения их боекомплекта. Поражение было осуществлено бомбами AASM Hammer с истребителя МиГ-29.
Как сообщает Цензор.НЕТ, цель предварительно обнаружили и подтвердили операторы аэроразведки. Именно благодаря их работе удалось точно скорректировать удар и обеспечить эффективное уничтожение вражеских объектов.
После сброса авиабомб зафиксирована детонация боекомплекта и поражение позиций противника. Результаты удара подтверждены средствами воздушного наблюдения.
В подразделении поблагодарили побратимов-аэроразведчиков за предоставленную цель и возможность вести наблюдение за поражением в высоком качестве. Удар стал еще одним примером эффективного взаимодействия авиации и разведки Сил обороны Украины.
