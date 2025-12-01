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Новини Відео Авіація ЗСУ
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Четверо уцілілих окупантів тікають із позиції після українського авіаудару. ВIДЕО

Українські пілоти завдали авіаудару по позиції окупантів на одному із північних напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами атаки опублікований у соцмережах. На записі видно два вибухи та чотирьох уцілілих окупантів, які чимдуж біжать у напрямку лісу. 

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"Наші ландшафтні дизайнери на МіГерах розносять ворожі укріплення разом із свіжим поповненням окупантів на Півночі. Ворог не очікував, що його підловлять в момент ротації на укріплених позиціях, як бачимо по ОК, на половині розкопок ворог вирішив забити на своїх побратимів і просто втік", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Шось троє явно не втекли, а поховалися до якоїсь нори
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01.12.2025 16:07 Відповісти
Один втік, троє сховались, дві ракети коту під хвіст - зрада чи перемога? А, ну так, так - ситуація контрольована...
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01.12.2025 16:13 Відповісти
Кацапе, ти пропонуєш капітулювати?
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01.12.2025 17:15 Відповісти
У дегенератів завжди так ,як немає іншої думки в порожній макітрі,то дегенерати кажуть єдине про що думають ,у данному випадку про капітуляцію.Так,дегенерате?
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02.12.2025 08:26 Відповісти
Да я бачу, що ти йо@нутий на всю голову!
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02.12.2025 21:55 Відповісти
Скільки засипало - невідомо. Заради простого м'яса авіацію не піднімають. Судячи з відсутності "місячного пейзажу" і розкиданої вибухом деревини, рознесли бліндаж підарських дронарів десь у відносному тилу.
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01.12.2025 17:33 Відповісти
А хто грае?Підскажіть?Музика..
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02.12.2025 00:23 Відповісти
 
 