Четверо уцілілих окупантів тікають із позиції після українського авіаудару. ВIДЕО

Українські пілоти завдали авіаудару по позиції окупантів на одному із північних напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами атаки опублікований у соцмережах. На записі видно два вибухи та чотирьох уцілілих окупантів, які чимдуж біжать у напрямку лісу.

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"Наші ландшафтні дизайнери на МіГерах розносять ворожі укріплення разом із свіжим поповненням окупантів на Півночі. Ворог не очікував, що його підловлять в момент ротації на укріплених позиціях, як бачимо по ОК, на половині розкопок ворог вирішив забити на своїх побратимів і просто втік", - зазначає у коментарі автор публікації.