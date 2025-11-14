Пілоти ЗСУ знищують російські ракети та ударні дрони під час нічної атаки на Україну. ВIДЕО

Уночі російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, використавши значну кількість балістичних ракет, у тому числі "Кинджалів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти бойової роботи українських пілотів задіяних у перехопленні повітряних цілей. Літаки Повітряних сил здійснювали знищення ворожих ракет і дронів під час атаки.

Дивіться: Літнє подружжя загинуло під час комбінованої атаки РФ на Київ: син розповів про трагедію. ВIДЕО

За словами військових, цього разу суттєвим додатковим чинником стали погодні умови, що ускладнили виконання бойових завдань.

Читайте: Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР для "збирання шахедів", - ГУР МО

"Вночі ворог знову задіяв велику кількість балістики і кинжалів, відмічаємо знову було задіяно дуже багато засобів РЕБ для введення нас в оману. Найбільш підарським фактором котрий заважав визначаєм - погоду, але вона ніяк не відмазка, вона супутній фактор котрий ускладнив і так важку задачу", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Український літак МіГ-29 випускає дві протирадіолокаційні ракети AGM-88 "HARM" по ворожій цілі. ВIДЕО

Дивіться також: Українські військові збили російський "Шахед" з вертольоту Мі-8. ВIДЕО

Топ коментарі
Пілоти спасли життя сотням киян і зберегли не знищену тими ракетами і дронами інфраструктуру. Дякуємо вам пілоти! Слава Україні! Слава ЗСУ!
14.11.2025 11:56 Відповісти
Безцінна робота пілотів, яка зберігає життя...
14.11.2025 11:54 Відповісти
Хоч і біда прийшла в Києві в деякі оселі та загинули люди (всім рідним співчуття), треба визнати майже відмінну роботу ППО! Особисто бачив багато збиттів! Нажаль деяким уламкам вдалося наробити біди... Слава ЗСУ, слава ППО та слава Україні! Співчуття постраждалим!
14.11.2025 11:55 Відповісти
Цапів слід утилізувати в промислових масштабах!
Слава Україні!
14.11.2025 12:15 Відповісти
Тіки на відео не ракети в шахеди які нищать мі 24 з лазерним прицільним маркером...
14.11.2025 13:14 Відповісти
Схоже ви маєте рацію. У матеріалі дійсно не згадано гвинтокрили, які на відео перехоплюють і знищують Герані бортовою зброєю, тобто на відео - бойова робота екіпажів саме гвинтокрилів.
14.11.2025 14:53 Відповісти
ми їх встановлювали ці маркери...ще з2015 року
14.11.2025 20:26 Відповісти
Небезпечна справа.
14.11.2025 17:34 Відповісти
Наші Ангели-охоронці!
14.11.2025 19:25 Відповісти
Тільки, тримайте безпечну дистанцію. Я вас прошу!
15.11.2025 00:33 Відповісти
 
 