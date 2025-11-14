Пілоти ЗСУ знищують російські ракети та ударні дрони під час нічної атаки на Україну. ВIДЕО

Уночі російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, використавши значну кількість балістичних ракет, у тому числі "Кинджалів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти бойової роботи українських пілотів задіяних у перехопленні повітряних цілей. Літаки Повітряних сил здійснювали знищення ворожих ракет і дронів під час атаки.

За словами військових, цього разу суттєвим додатковим чинником стали погодні умови, що ускладнили виконання бойових завдань.

"Вночі ворог знову задіяв велику кількість балістики і кинжалів, відмічаємо знову було задіяно дуже багато засобів РЕБ для введення нас в оману. Найбільш підарським фактором котрий заважав визначаєм - погоду, але вона ніяк не відмазка, вона супутній фактор котрий ускладнив і так важку задачу", - зазначає у коментарі автор публікації.

