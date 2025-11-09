Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики, - Зеленський

Росія збільшила застосування ударної сили проти України, зокрема, застосовуючи більше балістичних ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог застосовує більше балістики

"Росіяни збільшили свою ударну силу – використовують в ударах більше балістики. І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах", - сказав глава держави.

Відновлення енергетики триває цілодобово

Також президент розповів, що ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби працюють фактично цілодобово над усуненням наслідків російських атак.

"Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби – всі задіяні. Триває відновлення, і хоч складна ситуація – все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень", - сказав Зеленський.

Масований комбінований удар 8 листопада

  • Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
  • Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.
  • У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.
  • Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.
  • Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.
  • Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
  • Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.
  • Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Чмоня вже про українську балістику навіть не згадує. Гадьониш її остаточно похерив.
09.11.2025 20:48 Відповісти
А, що зробив ти - z-еленський, щоб всього того, що зараз переживає багатостраждальний народ України не було, або хоча б принаймі зменшитии ці страшні страждання?!
09.11.2025 20:48 Відповісти
Вова запустив потужну і незламну балаболістику у відповідь
09.11.2025 20:52 Відповісти
А, що зробив ти - z-еленський, щоб всього того, що зараз переживає багатостраждальний народ України не було, або хоча б принаймі зменшитии ці страшні страждання?!
09.11.2025 20:48 Відповісти
не заздрій, ти вкрала б більше.
09.11.2025 22:03 Відповісти
Чмоня вже про українську балістику навіть не згадує. Гадьониш її остаточно похерив.
09.11.2025 20:48 Відповісти
Капітан очєвідность вєщаєт
09.11.2025 20:51 Відповісти
Дякуємо Найвеличнішому за таку потужну працю ***********!
09.11.2025 20:51 Відповісти
При Гю Сталине было миллионов 20 и при Николае 2 миллиона 2-3. Ты мне лучше скажи сколько у тебя по истории было?
09.11.2025 22:15 Відповісти
брешешь, это делали интервенты
09.11.2025 23:29 Відповісти
та це ми і без президента розуміємо і бачимо! Що зробила влада України щоб було більше балістики по московитах? Провела більше розмов з партнерами?
09.11.2025 20:51 Відповісти
йух з ними козломордими покидьками,краще скажи ,гнусавчик,що ти зробив щоб збільшити нашу спроможність нищити орків?
09.11.2025 20:51 Відповісти
м'язи на стероїдах підкачав, харю поширшу від'їв, бороду підкрасив, костюм стильний чорний одів. Яких бл*дь реформ потужностей тобі не вистачає?
09.11.2025 22:56 Відповісти
Хтось йому підкаже, що ці відосіки тільки дратують всіх. Не боїться, що рейтинг впаде, ще нижче 4 %, які Трамп оголосив?
09.11.2025 20:52 Відповісти
Вова запустив потужну і незламну балаболістику у відповідь
09.11.2025 20:52 Відповісти
У Бєлгороді та області блекаут: ймовірно, під атаку потрапила ТЕЦ, понад 20 000 абонентів без світла. ВІДЕО+ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3584009



ЗМІ повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ у російському Воронежі

https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ- 9 ЛИСТОПАДА, 06:47
09.11.2025 21:29 Відповісти
А де наша ракета фламіндіч?
09.11.2025 20:53 Відповісти
Там де і паляніндіч
09.11.2025 20:55 Відповісти
фуярить тец у блєтгороді і воронежі
09.11.2025 21:25 Відповісти
Як же він набрид оцією пустою балаканиною...ти ж обіцяв у відповідь блекаутнути москву,?! Ну і де воно? Трепло.
09.11.2025 20:55 Відповісти
Вони так,а ти?
09.11.2025 20:56 Відповісти
Боже мой, какой текст, какие слова! Боже, какой типаж! Браво, браво! Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Криворожский шут? Нет. Нет!
09.11.2025 20:57 Відповісти
09.11.2025 22:02 Відповісти
Зєлі давно пора у відставку, всю його шоблу під арешт і негайно створювати уряд національної єдності.
09.11.2025 20:59 Відповісти
Ага, уряд національної єдності під керівництвом Бойка )) я впевнений, що виберуть його, або іншого прокацапа. Бо всі бачать, що військовим шляхом ми вже не витягнемо, треба домовлятися. А для цього треба ставити прокацапа
09.11.2025 21:09 Відповісти
Уряд національної єдності потрібен не для того, шоб домовлятися з кацапами,а для того, щоб налагодити нормальну мобілізацію, дати нормальні умови військовим, відірвати від розкрадання коштів зелену шоблу, провести нормальні переговори з Заходом, домогтися збільшення допомоги, яка буде реально йти на обороноздатність та ураження ворога, а не тупо розкрадатися друганами зеленого виродка, і так далі.
09.11.2025 21:22 Відповісти
"Нормальна мобілізація" - це посилення тцк і надання їм дозволу вриватися в квартири і витягати ухилянтів, які там ховаються.
09.11.2025 21:26 Відповісти
Нормальна мобілізація, це коли пропонують нормальні, чіткі умови, а не ставати рабом командира, без строку давності і за мізерні кошти як для воїна, бо всі основні кошти краде зелена шобла. У нас проблема не з мобілізацією а з СЗЧ. Люди бачать, що попадають у рабство і совок, який вибудував зєля і його банда, тому тікають.
09.11.2025 21:36 Відповісти
Популізм. Не буде ніяких чітких умов. Немає сенсу людині воювати рік, а потім професіоналу у військовій справі звільнятися і на його місце тягнути нового необстріляного пташеня. Бажаючих воювати вже немає. І це нормально. В будь-якому суспільстві є певний процент воїнів, які в будь-який момент готові стати на захист батьківщини. В нас цей процент вже вичерпано. Всі інші добровільно не підуть ні за які гроші. Або за такі гроші, які так розженуть інфляцію в країні, що вже ніхто цю економіку не врятує, бо резервів немає. Крім того, повертати воїнів після боїв у суспільство - це справжній суїцид. Бо для цих воїнів треба психологічна підтримка, а в нас вже не вистачає мед персонала. А психологів в нас і так не було.
09.11.2025 21:48 Відповісти
Добре що в когось є здоровий глузд і ще не розпалюють громадянську війну. Ну посилили бусифікацію і що, більше боїв з тецека, більше сезече. Посилили відповідальність за сезече і що? Правильно,рекорди по сезече. На кожну дію є противодія. Фізіку треба вчити в школі. В тилу є величезна армія навчених різних силовиків, от "нормальна мобілізація" це коли вони впершу чергу захищають громадян, а не громадяни захищають їх.
10.11.2025 06:10 Відповісти
Он один клован вже не домовляється, скоро буде в польщі свої відосики писати.
09.11.2025 22:06 Відповісти
Це такий секретний зе-план...?
09.11.2025 22:10 Відповісти
дякую.дуже дякую за інфу. а то б ми й не знали шо нам на голови падає
09.11.2025 21:03 Відповісти
А Україна використовує більше балаболістики.
09.11.2025 21:04 Відповісти
Це ж треба...! Як несподівано..!
09.11.2025 21:07 Відповісти
Чи здатен ти відповідати за свої слова?Чи для тебе що вилетіло з рота все рівно що перднув?Де українська балістика,та і не тільки?Скільки можна язиком тріпати,прикуси його,статист та констататор фактів?
09.11.2025 21:13 Відповісти
Дивне питання ,на сьомий рік пятириічного президества .
09.11.2025 21:58 Відповісти
09.11.2025 21:14 Відповісти
Балабол, коли буде блекаут в мацкві який ти всім обіцяв?
09.11.2025 21:22 Відповісти
В Хмельницкой области света нет 10-13 часов в день и это при том что тут есть АЭС, а во Львовской, Ужгородской, Житомерской и тд света нет по 3-4 часа в сутки и там нет АЭС. Это вообще как так понимать?
09.11.2025 21:25 Відповісти
Сибіга сказав, що розподільчі винесли.
09.11.2025 21:31 Відповісти
Потужний Зеленський має на це дуже потужні відповіді:
- програму Велике Крадівництво.
- паро-Дію.
- резерв-Хрестик.
- Є-бабусю.
- Є-бали.
- вечірні відосіки.
- телемарафон.
- серіал Свати.
- серіал Слуга народу.
- вечірній квартал.
- Юзіка Корявченка.
- братів Стефанчуків.
- Мар'яну Безуглу.
- Лєнку Скумбрію.
- Лисого з квартала.
- золоті унітази Міндіча.
- москальські діаманти Міндіча.
- москальську тещу Міндіча.
- москальську жінку Міндіча.
- травневі шашлики.
- симфонію пенісом на роялі.
- головнокомандуючого москаля Сирського.
09.11.2025 21:28 Відповісти
Зестатист хренів. Дешевий блазень популіст.
09.11.2025 21:41 Відповісти
Рекламний агент москальської армії, малорос йо...аний
09.11.2025 21:59 Відповісти
Слоняра👍 Сказал как отрезал. Почему больше урона, тошо больше обстрелов. А больше обстрелов, тошо больше баллистики. Тут спорить нет смысла. Все по полочкам разложил наш Вовчик.
09.11.2025 22:07 Відповісти
Де твоя ударна сила??? Хто оці картинки показував???

09.11.2025 22:10 Відповісти
Зеленский, а де ваша балістика ?? Чому у Ірана вже є , і це після руйнівного удару від нас . На 10000 км, як вони заявили. А де плять ваша , . ??? До речі, досить тільки 4-5 ракет , та одну з них з брудною бомбою , та війна скінчиться за два тижня , або масквічі винесуть *****. . Всего та треба мати яйця.
09.11.2025 22:23 Відповісти
Де фламінго, грусний мальчик??? Де ті тисячі ракет та мільйони дронів??? Обісравсь!!!! Тут і тамагавк не допоможе. Відчуваю, вас зливають. Ніхто більше чомусь не довіряє. Привіт татаровим та єрмакам, сирським та йому подібним паркетним хенералам.
09.11.2025 22:24 Відповісти
Пора в Азкабан, на довічне
09.11.2025 22:46 Відповісти
Бо ти, тупорилий імбецил, навіть не намагався вибити їх заводи та склади з ракетами. Твій рівень - по нпз пердіти, що б у кацапні бенз на рубль подорожчав, а Україні - енергетику винесли.
09.11.2025 23:14 Відповісти
Пане Президент- це констатація факту чи визнання власної недбалості та бездіяльності в оборонній сфері..?!
09.11.2025 23:26 Відповісти
Ми маемо Балобалістику!!! Незламну! Але дуже піздливу
09.11.2025 23:27 Відповісти
Завжди було дивно,чому Палестина,якій ніхто не допомагає, з іржавих труб вічно робить велику кількість ракет, а Україна, космічна Держава,якій допомагає весь цивілізований світ, неможе виготовити ракет? І українці ніби і працювиті і розумні і багато вчених розробників українці, різних фізиків-ядерщиків українців є багато. Що не так?
10.11.2025 06:20 Відповісти
Так , о тож , дуже дивно.
10.11.2025 09:52 Відповісти
Дякуємо за закриту українську ракетну программу в 2019 році. Це було потужно. Ловимо рашистськи ракети лицем та чекаємо Фламінго, Сапсан і інші обіцянки.
10.11.2025 07:44 Відповісти
Просрочений теж збільшив мародерство з своєю шоблою фсбешною
10.11.2025 08:02 Відповісти
Ми не віримо, що хтось замовив виселення аборигенів України. Як такоє може бути, такоє не поміщається в нашій голові.
10.11.2025 09:24 Відповісти
Але , так і є
10.11.2025 09:58 Відповісти
 
 