Россияне увеличили ударную силу, используют больше баллистики, - Зеленский
Россия увеличила применение ударной силы против Украины, в частности, применяя больше баллистических ракет.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Враг применяет больше баллистики
"Россияне увеличили свою ударную силу – используют в ударах больше баллистики. И это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах", – сказал глава государства.
Восстановление энергетики продолжается круглосуточно
Также президент рассказал, что ремонтные бригады, энергетики, коммунальные службы работают фактически круглосуточно над устранением последствий российских атак.
"В эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики, коммунальные службы - все задействованы. Продолжается восстановление, и хотя ситуация сложная - все же тысячи людей задействованы, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждений", - сказал Зеленский.
Массированный комбинированный удар 8 ноября
- Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
- Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
- В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
- Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
- Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
- Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротыч в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждены несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
- Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
- Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.
та це ми і без президента розуміємо і бачимо! Що зробила влада України щоб було більше балістики по московитах? Провела більше розмов з партнерами?
https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ- 9 ЛИСТОПАДА, 06:47
