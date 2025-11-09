РУС
Россияне увеличили ударную силу, используют больше баллистики, - Зеленский

Президент: Россияне увеличили интенсивность ударов и объемы применения баллистических ракет

Россия увеличила применение ударной силы против Украины, в частности, применяя больше баллистических ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Враг применяет больше баллистики

"Россияне увеличили свою ударную силу – используют в ударах больше баллистики. И это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах", – сказал глава государства.

Читайте также: Энергосистему стабилизируют после удара РФ. Самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, - Минэнерго

Восстановление энергетики продолжается круглосуточно

Также президент рассказал, что ремонтные бригады, энергетики, коммунальные службы работают фактически круглосуточно над устранением последствий российских атак.

"В эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики, коммунальные службы - все задействованы. Продолжается восстановление, и хотя ситуация сложная - все же тысячи людей задействованы, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждений", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Рашисты ударили дронами по ТЭЦ на Черниговщине, которая работает на отходах древесины: есть повреждения. ФОТОрепортаж

Массированный комбинированный удар 8 ноября

  • Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
  • Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
  • В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
  • Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.
  • Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.
  • Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротыч в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждены несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
  • Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.
  • Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Читайте также: Восстановление ТЭС "Центрэнерго": прогнозы по ремонту

Зеленский Владимир обстрел россия баллистические ракеты
+25
Чмоня вже про українську балістику навіть не згадує. Гадьониш її остаточно похерив.
09.11.2025 20:48
+18
А, що зробив ти - z-еленський, щоб всього того, що зараз переживає багатостраждальний народ України не було, або хоча б принаймі зменшитии ці страшні страждання?!
09.11.2025 20:48
+13
Вова запустив потужну і незламну балаболістику у відповідь
09.11.2025 20:52
09.11.2025 20:48
а нужбо розкажи там як треба було, навчи нарід мудрощам!
09.11.2025 21:20
щоб тобі зе-мерзота тай поперек горла мародерні гроші, щоб ти ними вдавилося лайно хрипате
09.11.2025 21:37
не заздрій, ти вкрала б більше.
09.11.2025 22:03
09.11.2025 20:48
винуваті папередники, що розписдошили балістичну галузь
09.11.2025 21:21
Капітан очєвідность вєщаєт
09.11.2025 20:51
Дякуємо Найвеличнішому за таку потужну працю ***********!
09.11.2025 20:51
пля шо вам все не так, зелупа росписдошив мильон кацапів, коли це було в історіі? Січ здали взагалі без бою!
09.11.2025 21:24
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики, - Зеленський
===============
та це ми і без президента розуміємо і бачимо! Що зробила влада України щоб було більше балістики по московитах? Провела більше розмов з партнерами?
09.11.2025 20:51
йух з ними козломордими покидьками,краще скажи ,гнусавчик,що ти зробив щоб збільшити нашу спроможність нищити орків?
09.11.2025 20:51
Хтось йому підкаже, що ці відосіки тільки дратують всіх. Не боїться, що рейтинг впаде, ще нижче 4 %, які Трамп оголосив?
09.11.2025 20:52
09.11.2025 20:52
У Бєлгороді та області блекаут: ймовірно, під атаку потрапила ТЕЦ, понад 20 000 абонентів без світла. ВІДЕО+ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3584009



ЗМІ повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ у російському Воронежі

https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ- 9 ЛИСТОПАДА, 06:47
09.11.2025 21:29
А де наша ракета фламіндіч?
09.11.2025 20:53
Там де і паляніндіч
09.11.2025 20:55
фуярить тец у блєтгороді і воронежі
09.11.2025 21:25
Як же він набрид оцією пустою балаканиною...ти ж обіцяв у відповідь блекаутнути москву,?! Ну і де воно? Трепло.
09.11.2025 20:55
Вони так,а ти?
09.11.2025 20:56
а ты у всех сосёшь и всем лижешь
09.11.2025 20:57
Боже мой, какой текст, какие слова! Боже, какой типаж! Браво, браво! Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Криворожский шут? Нет. Нет!
09.11.2025 20:57
09.11.2025 22:02
Зєлі давно пора у відставку, всю його шоблу під арешт і негайно створювати уряд національної єдності.
09.11.2025 20:59
Ага, уряд національної єдності під керівництвом Бойка )) я впевнений, що виберуть його, або іншого прокацапа. Бо всі бачать, що військовим шляхом ми вже не витягнемо, треба домовлятися. А для цього треба ставити прокацапа
09.11.2025 21:09
Уряд національної єдності потрібен не для того, шоб домовлятися з кацапами,а для того, щоб налагодити нормальну мобілізацію, дати нормальні умови військовим, відірвати від розкрадання коштів зелену шоблу, провести нормальні переговори з Заходом, домогтися збільшення допомоги, яка буде реально йти на обороноздатність та ураження ворога, а не тупо розкрадатися друганами зеленого виродка, і так далі.
09.11.2025 21:22
"Нормальна мобілізація" - це посилення тцк і надання їм дозволу вриватися в квартири і витягати ухилянтів, які там ховаються.
09.11.2025 21:26
Нормальна мобілізація, це коли пропонують нормальні, чіткі умови, а не ставати рабом командира, без строку давності і за мізерні кошти як для воїна, бо всі основні кошти краде зелена шобла. У нас проблема не з мобілізацією а з СЗЧ. Люди бачать, що попадають у рабство і совок, який вибудував зєля і його банда, тому тікають.
09.11.2025 21:36
Популізм. Не буде ніяких чітких умов. Немає сенсу людині воювати рік, а потім професіоналу у військовій справі звільнятися і на його місце тягнути нового необстріляного пташеня. Бажаючих воювати вже немає. І це нормально. В будь-якому суспільстві є певний процент воїнів, які в будь-який момент готові стати на захист батьківщини. В нас цей процент вже вичерпано. Всі інші добровільно не підуть ні за які гроші. Або за такі гроші, які так розженуть інфляцію в країні, що вже ніхто цю економіку не врятує, бо резервів немає. Крім того, повертати воїнів після боїв у суспільство - це справжній суїцид. Бо для цих воїнів треба психологічна підтримка, а в нас вже не вистачає мед персонала. А психологів в нас і так не було.
09.11.2025 21:48
Он один клован вже не домовляється, скоро буде в польщі свої відосики писати.
09.11.2025 22:06
Це такий секретний зе-план...?
09.11.2025 22:10
дякую.дуже дякую за інфу. а то б ми й не знали шо нам на голови падає
09.11.2025 21:03
А Україна використовує більше балаболістики.
09.11.2025 21:04
09.11.2025 21:48
Це ж треба...! Як несподівано..!
09.11.2025 21:07
Чи здатен ти відповідати за свої слова?Чи для тебе що вилетіло з рота все рівно що перднув?Де українська балістика,та і не тільки?Скільки можна язиком тріпати,прикуси його,статист та констататор фактів?
09.11.2025 21:13
Дивне питання ,на сьомий рік пятириічного президества .
09.11.2025 21:58
09.11.2025 21:14
Балабол, коли буде блекаут в мацкві який ти всім обіцяв?
09.11.2025 21:22
В Хмельницкой области света нет 10-13 часов в день и это при том что тут есть АЭС, а во Львовской, Ужгородской, Житомерской и тд света нет по 3-4 часа в сутки и там нет АЭС. Это вообще как так понимать?
09.11.2025 21:25
Сибіга сказав, що розподільчі винесли.
09.11.2025 21:31
Потужний Зеленський має на це дуже потужні відповіді:
- програму Велике Крадівництво.
- паро-Дію.
- резерв-Хрестик.
- Є-бабусю.
- Є-бали.
- вечірні відосіки.
- телемарафон.
- серіал Свати.
- серіал Слуга народу.
- вечірній квартал.
- Юзіка Корявченка.
- братів Стефанчуків.
- Мар'яну Безуглу.
- Лєнку Скумбрію.
- Лисого з квартала.
- золоті унітази Міндіча.
- москальські діаманти Міндіча.
- москальську тещу Міндіча.
- москальську жінку Міндіча.
- травневі шашлики.
- симфонію пенісом на роялі.
- головнокомандуючого москаля Сирського.
09.11.2025 21:28
Зестатист хренів. Дешевий блазень популіст.
09.11.2025 21:41
Рекламний агент москальської армії, малорос йо...аний
09.11.2025 21:59
Слоняра👍 Сказал как отрезал. Почему больше урона, тошо больше обстрелов. А больше обстрелов, тошо больше баллистики. Тут спорить нет смысла. Все по полочкам разложил наш Вовчик.
09.11.2025 22:07
Де твоя ударна сила??? Хто оці картинки показував???

09.11.2025 22:10
 
 